AI 泡沫來了？觀察這幾個指標 專家：明年還不會發生

台股今天伴隨美股重殺科技股，收盤下跌331點，失守兩萬八千點大關，台積電也下跌2%，市場對於是否會出現「AI 泡沫」的擔憂聲浪不斷，不過專家認為，儘管市場存在潛在的調整風險，但預計2026年不會發生明顯的AI泡沫現象，反而應將注意力放在幾項關鍵指標上。

IDC資深研究經理曾冠瑋認為，AI 泡沫發生的最大前提與硬體供應鏈無關，反而與能源基礎建設的進度息息相關。

他表示，CSP（雲端服務供應商）進行晶片採購的決策，最終將取決於電網和相關電力設施的建置速度。專家指出，如果電力設施的建置速度太慢，導致無法負荷新建資料中心，CSP便可能考慮放緩其晶片採購的速度，進而變相減少對晶片的整體需求。這種供需調整最快可能發生在2026年下半年，屆時CSP將會在規劃隔年支出時，很認真地考慮將電力設施的投資比重拉高，從而間接減少晶片支出。

除了基礎建設，他也提醒短期應觀察生成式 AI 應用端的生態系是否穩定。許多人使用生成式AI服務如ChatGPT，但如果 OpenAI 這個內循環體系出現問題，或是其服務在免費試用期過後訂閱戶數下滑，可能會對市場產生短期影響。不過，Google 等大型 CSP 扮演的是基礎設施的角色，而 OpenAI 屬於應用端的小型業者。因此，即使應用端出現問題，對整體 AI 算力基礎設施造成的影響也僅會是短期性的。

事實上，家登精密董事長邱銘乾先前受訪時也表示，對AI領域的爆發性成長抱持堅定信心，認為這股浪潮絕非泡沫。他指出，只要每天都有用ChatGPT，他就認為AI不會泡沫化。只要這場軍備競賽不結束，整體產業景氣就會持續看好。他個人判斷，這波 AI 帶來的「歡樂派對」至少在三五年內、五六年內都不會結束。



