AI 泡沫疑慮再起 美科技股走弱拖累台股早盤下挫逾350點 盤中失守27500點

受市場對 AI 題材評價過高的疑慮升溫，加上投資人靜待美國非農就業數據與 CPI 通膨數據公布，美股科技股持續承壓，拖累台股今日開低走低，加權指數早盤一度下跌超過350點，最低來到27498點，電子與金融類股均成為盤面主要賣壓來源。

權值股表現疲弱，台積電開低 20元，早盤最低來到 1,4350元，跌幅超過 1%；鴻海同步走弱、跌幅約 1%；聯發科則逆勢上漲約 1.41%，成為電子族群中相對抗跌指標。

週一美股因投資人觀望即將公布的非農就業與 CPI 數據，以研判聯準會後續降息步調，市場風險偏好降溫，資金轉向價值型股票，科技股則持續受到 AI 泡沫化疑慮影響而走弱。美股四大指數全面收黑，道瓊工業指數小跌 41.49 點，S&P 500 指數下跌 0.16%，那斯達克指數下跌 0.59%，費城半導體指數下跌 0.61%。台積電 ADR 下跌 1.41%，拖累台指期夜盤下跌 235 點。

投顧指出，在利率展望仍偏保守下，市場資金傾向配置估值相對偏低的傳產族群，科技類股表現疲弱拖累整體盤勢。台股早盤應留意昨日低點及月線支撐是否出現買盤防守，再行進場較為穩健。

國票投顧表示，短線來看，隨市場逐步釐清本次擴表主要在於提供流動性，寬鬆程度不如原先期待，高估值科技股的財報瑕疵易被放大解讀，影響盤面氣氛。不過，中期均線仍維持多頭架構，若指數能在支撐區間消化利空，待利率預期出現轉折，仍有機會回歸原有上升趨勢。

投顧建議，AI 相關個股宜採分批、逢低布局策略，同時提高非電子族群比重以降低投組波動。此外，隨俄烏戰爭停戰曙光再現，塑膠、鋼鐵、散裝航運等具重建題材族群，短線有望吸引資金關注，投資人可留意布局時點。

