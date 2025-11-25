AI 浪潮下的人文新解：大仁科大 ICSH 2025 國際研討會 聚焦智慧照護與永續應用

【互傳媒／記者 范家豪／鹽埔 報導】 適逢大仁科技大學建校60週年，作為校慶系列活動的學術亮點，「2025 永續人文與資訊餐旅國際研討會」（2025 International Conference of Sustainable Humanities & Info-Hospitality, ICSH 2025）於 11 月 21 日至 22 日在屏東大仁科技大學盛大舉行。本次研討會由人文暨資訊學院與休閒暨餐旅學院共同主辦，以「智慧休憩」、「智慧照護」、「AI 應用」及「STEM 教育」為核心，不僅吸引國際學者參與，更收錄了將近 80 篇學術論文，充分展現大仁科技大學在學術發展上長期耕耘的豐碩成果。

本次大會特別邀請三位國際級專家進行專題演講，內容涵蓋人寵關係、社會工作與生成式 AI。Dr. YASUHIKO KAWASAKI 探討了人與寵物間連結下一代的深層紐帶；Mr. TEE TIAM YONG 分享了 AI 在食物銀行與社會工作中的智慧支持應用；Prof. Hao-Chiang Koong Lin 則深入剖析了「代理 AI」（Agentic AI）在永續人文領域的創新敘事與溝通實踐。三場演講從不同維度展示了科技如何溫暖地落地於人文關懷之中。

▲大仁科大 ICSH 2025 國際研討會。（圖／大仁科大）

除專題演講外，大會學術氛圍濃厚，兩天議程中安排了六場分組論壇。本次研討會投稿踴躍，總計收錄將近 100 篇高品質學術論文，涵蓋資訊科技、人文社會、餐旅管理等跨領域議題。現場學者與研究生透過論文發表進行深度激盪，不僅展現了該校師生強大的研發能量，更凸顯大仁科大在推動跨域整合研究上的具體成效。

針對此次60週年校慶的重要里程碑，大仁科技大學主任秘書陳立材表示，大仁科大走過六十年歲月，始終堅持「科技」與「人文」並重的教育理念。他期許透過 ICSH 2025 這樣的國際學術平台，不僅能讓師生接軌全球最新的 AI 趨勢，更能藉由豐碩的論文發表成果，展現學校在藥學、護理、社工及休閒餐旅等領域的深厚底蘊，為下一個甲子的發展奠定基石。

▲大仁科大 ICSH 2025 國際研討會。（圖／大仁科大）

研發長黃柏森則強調，本次研討會能徵集到近百篇論文，正是學校近年來積極提升學術風氣與研發實力的最佳證明。他指出，國際化與產學研發是學校未來發展的雙引擎，透過連結不同國家的學者專家與實務研究，展現了大仁科大在推動永續發展目標（SDGs）上的實踐力。他期勉全校師生持續深化國際合作網絡，將學術研究轉化為解決社會問題的實際行動。

本次活動在熱烈的學術交流氛圍中圓滿落幕，不僅為大仁科大60週年校慶增添光彩，也為南台灣的學術圈注入了新的 AI 人文思維。