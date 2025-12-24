AI 浪潮下的資安新戰場 台科大聚焦防詐與 AI 資安治理

隨著人工智慧（AI）快速發展，詐欺犯罪與資安威脅手法日益多元。國立臺灣科技大學資通安全研究與教學中心攜手 OffSec Services Limited，於 12 月 23 日在台科大舉辦「AI 浪潮下的資安新戰場研討會」，邀集產官學界專家，聚焦金融資安、AI 犯罪趨勢、防詐實務與資安治理政策。

研討會中，警政署刑事警察局預防科科長莊明雄深入剖析近年詐騙集團結合 AI、社交工程與數位金流的犯罪樣態，說明警方透過科技偵查、情資整合與跨機關合作，強化即時攔阻與預警機制，並強調防詐須結合全民教育與數位素養，才能有效降低被害風險。

廣告 廣告

金管會資訊處處長林裕泰從金融監理角度說明我國金融資安政策最新發展，指出金融機構在推動 AI 創新應用時，需同步強化資安治理與風險控管。工研院技術副組長雷穎傑則分享 AI 在威脅偵測與自動化防禦上的應用趨勢，提醒產業導入 AI 資安技術時，須兼顧治理與倫理。

國立臺灣科技大學資安中心主任查士朝指出，AI 技術為資安防護與犯罪偵查帶來的機會與挑戰，亦就 AI 資安治理與政策發展進行分享，強調在 AI 快速落地應用的同時，建立完善的資安治理框架、人才培育機制與風險評估模式，是確保科技永續發展的重要基石。活動同日亦舉辦 OffSec Taiwan Chapter Meetup，透過 LLM Security 101 Workshop 強化實務教育，展現產官學攜手推動 AI 資安與防詐並進的成果。

在 AI 浪潮下，透過產官學研跨域合作，結合政策治理、技術研發與實務應用，深化資安防詐體系與人才培育，方能共同因應新型威脅，守護金融與數位社會的長期安全與信任。

更多品觀點報導

刑事龍頭也敢冒名！詐團用AI假照稱「周局長背書」騙300萬 刑事局：零容忍全力偵辦

打詐不再單打獨鬥！警政學界攜手深化科技偵查力

