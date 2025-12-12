AI 浪潮來襲！弘光科大真人vs.智能廚師PK客家小炒

餐旅系學生和智能廚師PK客家小炒（圖:弘光科大提供）

AI浪潮下，智能餐廚興起。弘光科技大學12日安非真人廚師與AI智能廚師PK客家小炒；透過盲測，智能廚師以多一票勝出。餐旅管理系主任吳松濂分析指出，透過資料分析與程式運算來製作料理的智能廚師，能精準維持品質；但是真人廚師能以文化背景與情感創造獨特風味，讓料理帶有故事與溫度、創意與「人味」，這是無法取代的價值所在。



經濟部今年公布最新統計顯示，導入送餐機器人餐飲業者有17.7％，智能餐廚也正在興起。弘光科技大學12月12日舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，安排真人廚師與AI智能廚師PK客家小炒，讓與會者觀察兩者不同，並進行盲測，看誰炒得更好吃。

真人廚師與AI智能廚師PK賽，一邊由工作人員將材料倒進智能炒菜機中烹調，另一邊由餐旅系大二學生孫國恩用炒鍋現炒。現場香氣四溢，智能廚師4分鐘完成，學生廚師6分鐘完成，兩邊菜品完成後，請來13名學生、民眾盲測投票，看大家覺得那一位炒得好吃。投票結果，真人與智能比數為6：7，智能廚師勝出。



餐旅管理系系主任吳松濂分析指出，智能廚師透過資料分析與程式運算來製作料理，能精準維持品質，但缺乏真實味覺與創意，無法傳達食物背後的文化意義，也不能根據現場狀況彈性調整。真人廚師擁有AI 無法取代的味覺、口感、火候，並能因應氣候、食材狀態、顧客偏好做即時微調，更能以文化背景與情感創造獨特風味，讓料理帶有故事與溫度、創意與「人味」，這是無法取代的價值所在。兩者相輔相成，相信能夠事半功倍。

弘光科大校長蘇弘毅在「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會致詞時指出，人工智慧正以前所未有的速度改變全球產業版圖，餐旅業也不例外。從智慧餐飲、無人旅館，到個人化服務與永續管理，AI 正逐步重塑我們對服務的想像與標準。國際餐旅學院積極推動 AI 與餐旅教育的融合，希望透過研討會，進行產官學界交流，培養在數位化與永續化浪潮中，「乘風破浪」的新世代餐旅人才。