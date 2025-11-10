AI 混沌時代，學生出擊！SITCON 2026 徵稿開跑！

▲會議廳。

【記者 沁諠／台北 報導】「在 AI 浪潮與資訊混沌中，我們該如何找到自己的節奏？」——東亞最大學生計算機年會 SITCON（Students’ Information Technology Conference）將於 2026 年 3 月 28 日（六）盛大登場，今年以「Jam the Chaos」為主題，邀請所有對資訊技術充滿熱情的學生，共同探索人機協作與創新的新可能。

自 2012 年創辦以來，SITCON 始終秉持著「學以致用、教學相長」的核心精神，為學生打造一個分享知識、激盪想法的平台。有別於商業導向的年會，SITCON 始終堅持不收費的原則，降低學生參與門檻，鼓勵年輕世代站上舞台，勇於發聲，並透過技術交流與經驗傳承，讓資訊教育與開源文化在臺灣持續茁壯。

在 SITCON 2025 ，共計有 28 位學生講者分享專案，及 6 位在業界夙負盛名的講者於活動現場發表 keynote 與論壇，從 AI 時代的人才思維、資訊安全到創業創新，探討科技與創作的無限可能。現場同時擺設數十種社群攤位，吸引超過千名與會者交流，展現學生資訊社群在知識分享與技術推廣上的能量。

目前徵稿計劃已啟動！SITCON 2026 邀請各界技術人才分享創新思路與專案成果。本次徵稿種類多元，亦有如工作坊、議題交流、現場展示專案等多種的交流形式。議程內容涵蓋人工智慧、軟硬體開發、資訊安全及跨域結合等熱門領域，吸引來自各地的學生與技術人才共同參與和交流。

本次 SITCON 2026 更推出早鳥投稿計畫，凡是在 2025 年 11 月 30 日前送出稿件，議程組將先行針對稿件給予回饋，使投稿者能參考更多元的建議做調整內容。所有投稿類別的截止日期均為 2026 年 1 月 23 日。詳細徵稿規範可參見 SITCON 學生計算機年會投稿頁面（ https://sitcon.org/2026/cfp/ ）。

SITCON 學生計算機年會 2026 「Jam the Chaos」

活動時間：2026 年 3 月 28 日（星期六）08:30 ~ 17:00

活動地點：中央研究院人文社會科學館（臺北市南港區研究院路二段 128 號）

年會官方網站： https://sitcon.org/2026

