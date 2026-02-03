AI.無人機.關鍵礦物等合作 EPPD深化台美合作三戰略方向

政治中心／綜合報導

台美經貿合作再傳重大進展，與美方完成第六屆，也是川普第二任首次「台美經濟繁榮夥伴對話」並正式簽署矽盛世宣言。總統賴清德上午率行政團隊說明，揭示台美未來合作的三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。工商協進會今（3）日也發表聲明，對此成果表示高度肯定。

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話，上週圓滿落幕，總統賴清德親自主持記者會，說明對話成果。

EPPD深化台美合作三戰略方向 台美合作共創高科技產業鏈

總統賴清德主持記者會，說明第六屆台美經濟繁榮夥伴對話成果。（圖／民視新聞）總統賴清德：「2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接，關鍵礦物合作第三國合作，以及雙邊合作四大支柱。」

台美會後簽署"矽盛世宣言"，以及"台美經濟安全合作聯合聲明"，

未來將發展AI供應鏈、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、數位基礎建設與第三國合作等多項領域，雙方將進行全方位跨領域深度鏈結，同時也會著重供應鏈安全、無人機系統認證與消除投資稅務障礙等，確保台美夥伴關係。

經濟部長龔明鑫：「我們的期待是希望解決務實的問題，包括推動台美避免雙重課稅的問題，還有協助我國掌握這些，關鍵性的礦物的礦源，因為產線的精煉，這個是我們可以做到的，但是礦源的掌握，我們希望美國可以跟我們合作。」

總統賴清德：「矽盛世是美國川普總統，非常重要的國家經濟產業發展戰略，美國是希望藉由矽盛世，來讓有能力的夥伴國家，擴大彼此的聯盟關係，美國在這一次的EPPD的對話當中，跟台灣簽署矽盛世宣言，對台灣來講對美國來講，都有重大的意義。」

與美國敲定15%關稅後，再簽署經貿相關宣言，台灣持續與民主夥伴一起，開創繁榮時代。

