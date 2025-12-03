AI 照妖鏡一鍵識別人工假圖：教你一鍵用 SynthID 與 Google Lens 防騙
識破 AI 假圖新招數，鍵盤神探要善用！
在這個 AI 生成圖像幾可亂真的年代，網上流傳的照片隨時是「P 圖」或由 AI 生成，用來製造假新聞甚至詐騙。為了對抗這個問題，Google DeepMind 研發了名為 SynthID 的技術，並將其整合到我們常用的工具如 Google Lens 和 Google Search 中，讓普通用戶也能化身「鍵盤神探」，輕易辨識圖片真偽。
SynthID 是什麼？肉眼看不到的「數碼水印」
SynthID 是由 Google DeepMind 開發的工具，會在 AI 生成的內容（包括圖像、音訊、影片甚至文字）中嵌入一個人類肉眼看不見、也聽不到的「數碼水印」。
與傳統印在角落的 Logo 水印不同，SynthID 的水印是直接嵌入到檔案的數據層面（例如圖片的像素排列中）。這意味著，即使圖片經過剪裁、縮放、調色或壓縮，這個水印仍然有很大機會保留下來，讓專門的偵測工具識別得到。
實戰教學：兩招用 Google 工具 Check 真假
Google 已經開始將 SynthID 檢測功能整合到旗下產品。以下教你兩個簡單方法，利用現有工具來「照妖」：
方法一：用 Google Search / Google Lens 的「關於這張圖片」
這是最方便的方法，因為我們很多人平時都在用。
看到可疑圖片：當你在 Google 搜尋結果中看到一張圖片，或者用 Google Lens（Google 智慧鏡頭）掃描網上圖片時。
點擊選項：點擊圖片旁邊的三點選單，或者在 Google Lens 介面中尋找**「關於這張圖片」(About this image)** 的功能。
查看資訊：如果該圖片是由 Google 的 AI 模型（如 Imagen）生成並帶有 SynthID 水印，系統會在這裡明確標示該圖片是由 AI 製作的。此外，這個功能還會顯示圖片首次出現在 Google 搜尋的時間，以及其他網站如何描述這張圖，幫你進一步 Fact Check。
方法二：直接問 Gemini
如果你手機有安裝 Gemini App，或者使用網頁版：
上傳圖片：將你懷疑是 AI 生成的圖片上傳給 Gemini。
直接提問：在對話框輸入「這張圖片是 AI 生成的嗎？」或「Was this created by Google AI?」。
等待分析：Gemini 會掃描圖片中是否含有 SynthID 水印並告訴你結果。
AI 照妖鏡實測
✅ 完全由 Google Gemini 生成的圖片可以順利辨認為 AI 圖片
✅ 由 Gemini 生成的圖片經 Photoshop 另存、裁切後，同時可以辨認為 AI 圖片
✅ 以實際圖片經 Gemini 後製，仍然可以辨認為 AI 圖片
✅ 網絡圖片，Gemini 會同步搜尋互聯網資料，以提供更多背景資訊。
技術限制與未來
雖然 SynthID 很強大，但目前它主要針對 Google 自家 AI 工具（如 Imagen、Veo）生成的內容最為有效。對於由 Midjourney 或其他非 Google 模型生成的圖片，Gemini 會在未能查詢 SynthID 的存在後，就會以機器視覺的方式來分析和判斷圖片是否 AI 生成。
不過，Google 正致力推動這項技術成為行業標準（C2PA），未來有望能識別更多不同來源的 AI 內容，讓網絡世界少一點欺騙，多一點真相。
