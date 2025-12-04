AI 熱潮搶貴 RAM！美光宣佈結束旗下消費級 Crucial 品牌，專注賣給 AI 企業更好賺

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AI 熱潮搶 RAM！美光宣佈停推旗下消費級 Crucial 品牌，專注賣給 AI 企業更好賺

對於一眾「砌機」（DIY PC）愛好者來說，這絕對是一個時代的終結。全球記憶體大廠 Micron（美光）於 12 月 3 日正式宣佈，將會結束旗下已有 29 年歷史的消費級品牌 Crucial，全面撤出一般消費者市場，未來你將無法再於腦場或網店買到 Crucial 的 SSD 或 RAM。

高 CP Crucial 成絕響？

雖然早前已有關於 Micron 調整產品線的傳聞（例如早年取消 Ballistix 電競系列），但今次是「動真格」。根據 Micron 官方聲明，公司決定完全剝離 Crucial 的消費級業務。

廣告 廣告

這意味著包括大受歡迎的 Crucial X10 SSD、Crucial T710 PCIe Gen5 NVMe SSD、Crucial P310 M.2 2230 SSD 等都是買少見少，有需要的朋友或許要考貨囤貨了。

Crucial X10 2TB Portable SSD

Amazon 優惠價 -12% $209.99｜原價 US$238.99

立即購買

Crucial T710 PCIe Gen5 NVMe 4TB SSD – Heatsink

Amazon 優惠價 -10% US$514.99｜原價 US$569.99

立即購買

Crucial P310 1TB M.2 2230 SSD

Amazon 優惠價 -13% US$117.80｜原價 US$134.99

立即購買

關鍵時間點：2026 年 2 月

Micron 表示，目前市面上的 Crucial 產品會繼續供貨直到 2026 年 2 月（2026 財政年度第二季）。在此之後，全球的零售商、電商平台將停止發售 Crucial 品牌的產品。如果你是該品牌的死忠粉絲，未來這一年將是最後的入手機會。

AI 巨浪下的犧牲品

為何要殺死一個知名度極高的品牌？答案很現實：利潤與 AI。 Micron 執行副總裁 Sumit Sadana 直言，這是為了將產能和資源轉移到「需求激增的數據中心」和「AI 業務」。

目前 AI 伺服器對 HBM（高頻寬記憶體） 和企業級 SSD 的需求極大，且利潤遠高於競爭激烈、利潤微薄的消費級市場（例如要在腦場與 Kingston、ADATA 等品牌打價格戰）。Micron 選擇了「棄車保帥」，專注服務企業大客。

對於現有用戶，好消息是 Micron 承諾會繼續履行保養條款。即使品牌結束銷售，官方仍會提供售後支援服務，已購買的產品不會變成「孤兒仔」。

更多內容：

Micron 官方新聞稿

DRAM、NAND 狂加價，小米雷軍坦承智能手機加價壓力難擋？

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk