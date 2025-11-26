AI 熱潮狂燒 ! 谷歌母公司市值有望登4兆美元 躍升全球第四大超級巨頭

在全球科技股受人工智慧（AI）熱潮推動的背景下，Google母公司Alphabet正快速逼近4兆美元市值，有望成為全球第四家踏入此超級企業俱樂部的科技巨頭。 圖：翻攝自 LifeatGoogle IG（資料照）

[Newtalk新聞] 在全球科技股受人工智慧（AI）熱潮推動的背景下，谷歌母公司 Alphabet（GOOGL）的市值正快速逼近 4兆美元，有望成為全球第四家踏入此超級企業俱樂部的科技巨頭。

《路透社》報導，Alphabet 股價在周二（25 日）盤前交易上漲約 4.1%，至 331.7 美元，預計在開盤後突破這一歷史里程碑，寫下公司成立以來的重要時刻。今年來，該公司強勢上漲，股價累計漲幅已近 70%，超越在 AI 領域之主要競爭對手的微軟（MSFT） 與亞馬遜（AMZN）。

目前，全球市值突破 4 兆美元的公司僅有輝達（NVDA） 與蘋果（AAPL），微軟雖一度站上，但其市值已回落至門檻下方。

去年前，市場一度擔憂 Alphabet 在生成式 AI 領域的領先地位遭 OpenAI 超越。然而，自從新一代的 Gemini 3 模型推出後，效能獲得廣泛好評，加上其雲端服務躍升為獲利成長引擎，投資人對其前景大幅改觀。

加上 Alphabet 在 AI 晶片布局上亦傳出新的突破，根據《彭博社》引述消息來源指出，Meta 正與谷歌商談，考慮在 2027 年的資料中心採用 Google 的張量處理單元（TPU）；另有可能於明年向 Google Cloud 租用 AI 晶片。這項消息被視為 Alphabet 在挑戰輝達主導的 AI 加速器市場上，邁出重要一步。

此外，波克夏（Berkshire Hathaway） 的意外入股更成為市場信心來源。盈透證券首席分析師索斯尼克（Steve Sosnick）指出：「即使投資不是由巴菲特本人拍板，市場仍傾向認為波克夏的布局值得跟隨，而這個策略長期以來確實奏效。」

波克夏意外入股谷歌，更成市場信心來源。盈透證券首席分析師索斯尼克（Steve Sosnick）指出：「即使不是巴菲特本人拍板，市場仍傾向認為波克夏的布局值得跟隨。」 圖：Flickr

在強勁的市場買盤支撐下，Alphabet 股價自十月中旬以來已大漲 35%，市值新增近一兆美元。截至周一（24 日）收盤，其市值距離輝達 4.4 兆美元的規模，只剩約 5,900 億美元差距。市場預期，Alphabet 可能連第三個交易日上漲；相較之下，輝達股價近期回落，盤前一度下跌 3.5%，AMD（AMD）同樣下跌。

估值方面，輝達的遠期本益比已降至 26 倍，低於過去十年 35 倍的均值；反觀 Alphabet 的遠期本益比近期拉高至 27 倍，高於其平均水平 20 倍，顯示投資人對其 AI 佈局抱持更高期待。

