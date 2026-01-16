AI 熱潮記憶體貴過金？識貨南韓竊賊神級操作，打爛電腦玻璃只偷 RAM

AI 熱潮記憶體價連城？識貨南韓竊賊神級操作，打爛電腦玻璃只偷 RAM

南韓傳出一宗離奇竊案，一間設計事務所在公司聚餐期間被人爆竊。竊賊非但沒偷現金或整台電腦，反而精準地鎖定主機內的記憶體下手，只把 4 條高階 DDR5 RAM 拔走，留下滿地碎玻璃，令網民議論紛紛。

專偷記憶體，主機玻璃側板成「破口」

事主朋友在韓國論壇 zod.kr 發帖，指朋友經營的工廠附設設計辦公室，日前接獲保安公司通知說有賊人闖入。等他們趕回現場時，警方已經到場，所幸桌上和抽屜的物品完好，但電腦主機的強化玻璃側板被砸爛。

該名發帖者稱，賊人並非偷整台電腦，而是打碎側板後直接拔走主機內的 4 條 Micron CL46 5600 32GB 記憶體。現場所見，其餘零件包括主機板、顯示卡等皆未受損。由於記憶體價格近月持續暴漲，令受害人懷疑竊賊是「識貨之人」，特意針對高價零件下手。

記憶體瘋漲，保險公司嘆難即賠付

事主指自己早前為工廠辦公室投保，涵蓋竊盜損失保障。不過，由於現時記憶體價格暴漲，保險公司理賠員亦坦言目前難以即時按最新市價賠償。據悉，被偷走的屬 DDR5-5600、共 128GB 容量的頂級記憶體模組，市價早已飆至相當於高階顯示卡的水準。

事主表示，後續打算待理賠完成後親自重新裝機，並決定未來棄用玻璃側板，改採金屬機殼，甚至考慮用鉚釘或直接焊死機殼，以免重蹈覆轍。有網民笑言：「記憶體貴得要鎖起來，真是一點不誇張。」

