AI 熱潮、資安風險升高 前數發部長：駭客恐鎖定供應鏈，以台積電為攻擊目標

台積電掌握先進半導體製造技術，是地緣政治下最具戰略價值的企業之一。前數位發展部長黃彥男指出，「在全球科技競爭升溫下，不論國家行動者或駭客組織，都可能以台積電為攻擊目標。攻擊並不限於外部，供應商可能被入侵，內部人員也可能被收買。」



中央研究院經濟研究所今（10日）舉辦「2025總體經濟計量模型研討會」，主題為「地緣政治與晶片戰略」。與會者包括前行政院副院長施俊吉、成大電機系教授李文熙、工研院產科所副所長紀昭吟、中經院院長連賢明與黃彥男，由兆豐金控總經理張傳章主持。

廣告 廣告

張傳章指出，全球 AI 基礎設施投資高達 5 兆美元，並形成「科技巨擘投資新創，新創再拿資金回頭購買晶片與算力」的循環。他提醒，一旦市場過度狂熱，需警惕泡沫風險，「台積電會是站在浪頭上，還是在風口上？」

國家級駭客與勒索集團雙重威脅 黃彥男：攻擊已延伸到供應鏈

黃彥男表示，台積電最珍貴的是「累積多年的製程參數與工程經驗」，這些資料價值極高，是外界最想取得的資源。

​黃彥男說，台積電正受到兩類主要攻擊者鎖定，包括國家級駭客組織，例如與中國相關的APT41，目標是「竊取晶片設計、製造內部機密」。另一個是勒索軟體犯罪集團，專門瞄準供應鏈，「因為他們知道業者停工得付出極高代價」。他甚至認為，「如果台積電真遭勒索團體攻擊，台或許也會不得不付錢。」



他進一步提醒，台灣受限於天災、供電與管理環境，「這些都可能讓半導體產線暴露在不必要的風險之中」。

海外7座廠難回台 連賢明：水電與土地已達承載極限

中經院院長連賢明則從台積電海外投資角度，提供最新解析。他指出，台積電赴美已承諾在亞利桑那州投入1650億美元投資，並興建三座晶圓廠，另外包括德國、日本等地投資，總計海外有7座廠。

儘管外界對台積電大舉海外投資提出「掏空台灣」疑慮，不過連賢明指出，「你得問一個問題，這7座（海外廠）如果回來台灣能擺在哪裡？你的水、你的土地、你的電要從哪裡來？」

中央研究院經濟研究所今（10日）舉辦「2025總體經濟計量模型研討會」，主題為「地緣政治與晶片戰略」，中經院院長連賢明發表演說。（王秋燕攝）

至於美國第232半導體關稅遲遲未發布，連賢明認為，這可能是川普政府仍在思考其利弊，但是對於台灣半導體業來說，無需過度擔心。他表示，若台積電被課稅，關稅較容易轉嫁給消費者，反倒是iPhone 價格可能上漲超過100美元。

另一方面，連賢明認為，台積電依舊能在先進製程中維持領先，關鍵在於大量客戶帶來的實務經驗。他指出，台積電5奈米初始良率約 60～70%，5奈米成熟良率可提升至 85～90%，整體良率可因經驗累積再提升 20～25%。連賢明指出，這種「靠客戶帶動研發」的結構，是競爭者較難複製的。

更多風傳媒報導

