AI、生命事業雙引擎！天品基隆塔位園區明年第1季動工，潛在收益可望倍數成長

天品（6199）今（1）日宣布旗下生命事業重大開發案「基隆孝光閣」已經正式取得建築執照，將於明年第一季全面啟動動工程序。該公司董事會決議通過辦理第三次國內有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣6億元，發行期間均為3年。​

「基隆孝光閣」定位為全台首創「多元信仰×現代建築×家族傳承」複合式塔位園區，以目前規劃總塔位16,194組、牌位12,760組來看，潛在總收益相較於目前整體營運規模，可望呈現高倍數成長力道，為天品集團未來3至5年帶來良好的營運成長動能。

天品今年前三季累計營收1.37億元，年增100.01％，主要受惠於生命事業、AI事業雙主軸成長所致，尤其AI伺服器水冷散熱系統新機種的相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU等客戶需求穩定放量，堆疊第三季營收來自AI清洗業務的營收明顯較第二季成長約166.87％、續創高峰，顯示AI清洗科技業務正成為公司營運成長的關鍵支柱。

天品董事長李振寬表示，今年宣布集團啟動營運轉型升級計劃後，積極採取多元產業佈局、多角化經營策略，穩步擴張集團事業版圖與未來成長動能，展現從傳統生命服務產業轉型為融合AI科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，而孝光閣正式啟動工程後，將讓天品集團本業再次啟動「生命事業擴張新篇章」，穩定推動公司進入長期成長軌道。

天品說明，「基隆孝光閣」坐落於基隆仁愛區，地理位置位處介於台北、新北與基隆城市匯集樞紐，交通便利、人口密集，是北台灣塔位需求成長最快速的區域之一。主要服務市場涵蓋基隆市約36萬人口、台北市鄰近區域約122.81萬人、新北市（汐止、瑞芳等）26萬人，合計潛在服務人口超過 184.91 萬人，而基隆市及周邊區域每年死亡人數約13,695人，可見生命禮儀與塔位需求屬結構性剛性市場。

天品指出，台灣宗教結構多元，包括民間信仰、佛教、道教、基督宗教及無宗教等群體，天品旗下基隆孝光閣將跳脫以往，從以基督宗教族群的限制，跨出以「無特定宗教限制」設計塔位空間，廣泛適配北台灣七成以上族群需求，不僅具高度市場競爭力，亦同時對天品未來業務市場範疇帶來良好的發展空間。

​天品表示，基隆孝光閣跳脫傳統生命設施印象，採用現代化建築外觀、溫潤明亮的室內設計及兼顧文化與情感的空間動線，同時結合AI科技技術，朝向智慧化管理、個人化紀念服務等各面向來提升整體服務價值與營運效率，定位為「城市中的安靜地標」，整體設計強調「生命莊嚴、家族傳承」的精神價值。天品更首度推出「家族專屬空間」，以私人化、客製化方式打造家族紀念廳，讓紀念塔位升級為家族專屬傳承場域，鎖定包括上市櫃企業創辦人、高資產與專業經理人家庭、重視家族傳承之客層等，提供尊榮獨立的紀念空間，進一步提升生命事業產業價值線的上限。​



展望2026年，天品對於整體營運成長深具信心。隨著基隆孝光閣正式啟動與工程進度上路，天品生命事業將迎來跨越式成長。

另一方面，AI伺服器液冷清洗業務，隨著主要客戶需求強勁、訂單能見度延伸至2026年，加上AI伺服器清洗已從幕後支援角色轉為AI產業鏈中不可或缺的核心環節，公司將持續擴大AI伺服器清洗市場業務範圍，清洗產線與人力配置正同步擴編，結合生命服務事業穩健的現金流，打造「穩健經營、創新成長」的雙軌營運模式。

李振寬表示，AI時代的熱能管理與潔淨解決方案正快速成為產業關鍵，天品將以技術創新與品質為核心，穩健推進清洗產能佈局，深化與全球客戶的合作關係，為天品集團整體營運創造長期且持續的價值成長。



