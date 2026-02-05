AI 生技醫藥挑戰成為下一個資本巿場主戰場！美股ACMB 以台北、紐約雙軸布局卡位未來黃金十年

圖：美股ACMB於2月3日在香港喜來登酒店盛大舉辦牛樟芝RWA幣股合一發表會。(圖/美股ACMB提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

隨著 NVIDIA 執行長黃仁勳於瑞士達沃斯論壇明確定調「算力即國力」，全球資本市場正快速聚焦 AI 產業的第二條主升段——AI 生技與醫藥應用的長線結構性成長。市場普遍認為，醫療與新藥研發將成為 AI 最快轉化為高附加價值與穩定現金流的關鍵場景。

圖：美股ACMB於2月3日在香港喜來登酒店完成NASDAQ主板上市流程階段性簽約。(圖/美股ACMB提供)

美股生技公司 ACMB 正是在此趨勢下，逐步建立其「AI × 生技 × 醫藥」的差異化投資敘事。公司以台北為研發與亞洲資源整合核心，結合台灣在生醫研發、牛樟芝植物新藥與半導體算力的產業優勢；並以紐約為資本與國際市場樞紐，對接全球醫藥通路與授權市場並計劃每年持續在全球收購8-10家小而美有現金流的優質生技大健康產業，同時配合美股2025年已通過的股票代幣化，股幣合一的合規政策，美股ACMB公司2026年將首家發行牛樟芝幣流通全球，形成四引擎成長架構，創造多元營收的商業模式與產業綜效。

美股ACMB團隊特別於2月3日在香港喜來登酒店，舉辦牛樟芝RWA幣股合一國際發表會及NASDAQ主板上市流程階段性簽約，除展現團隊完整陣容與國際發展方向之外，也象徵公司持續推進美國主板市場相關程序，對未來營運深表樂觀。

圖:美股ACMB公司全球合夥人齊聚香港喜來登酒店會場大合照。(圖/美股ACMB提供)

ACMB 指出，AI 已深度改變新藥產業的估值邏輯。透過 AI 進行藥物篩選、臨床設計與療效預測，可大幅壓縮研發時程與失敗率，讓生技公司從「高風險、長等待」的研發模型，轉向更具可預測性的商業化節奏。此轉變，正是長線資金重新回流生技醫藥板塊的核心原因。

在產品策略上，ACMB 聚焦 AI 輔助植物藥、新藥候選分子與高成長生技保健產品，並同步布局授權、併購與跨國合作模式，擴大非線性成長潛力。市場分析認為，該策略有助於縮短獲利週期，並放大未來資本市場的想像空間。

ACMB 強調，2026 年將是公司由布局期邁向放量期的關鍵年度。在 AI 全面落地、生技醫藥重新定價的浪潮下，具備技術、數據與跨市場能力的企業，將成為下一階段全球資金配置的重要標的。了解更多美股ACMB公司訊息鏈接公司官網：https://www.acmbcorp.com