AI 產業格局中，台灣正處於一個關鍵的轉折點–需採取「垂直整合」與「高信任架構」的發展戰略



在 2026 年的 AI 產業格局中，台灣正處於一個關鍵的轉折點。雖然台灣在

AI 硬體層（晶片製造、伺服器代工） 擁有絕對霸權，但在 AI 應用端，台灣必須利用與中國製造業的深層連結，以及自身的資通訊（ICT）優勢，採取「垂直整合」與「高信任架構」的發展戰略。

作為 AI 產業分析師，我建議台灣在 AI 應用端的發展應聚焦以下四個策略方向：

從「代工思維」轉向「AI 系統整合（AI System Integration）」

廣告 廣告

台灣廠商（如鴻海、廣達、研華）不應僅滿足於組裝 AI 伺服器，而應開發垂直領域的 AI 全套解決方案。

策略： 利用對 NVIDIA 與 AMD 硬體架構的深層了解，發展「硬體加值軟體」的 邊緣 AI（Edge AI）平台。

機會： 針對全球製造業轉型需求，提供結合 AI 視覺檢測、預測性維護的「智慧工廠一站式方案」。既然中國製造力與台商息息相關，台灣應成為中國乃至全球工廠「AI 化」的總建築師，輸出管理經驗與 AI 系統，而非只是輸出硬體。

發展「主權 AI」與「高信任數據中心」

在美中科技脫鉤的背景下，全球（特別是歐盟與東南亞）對數據隱私與安全性極為重視。

策略： 利用台灣的民主法治與技術信譽，建立「非中、非美」的第三條 AI 應用道路。

應用： 發展「繁體中文大型語言模型（如 Taide 系列的後續應用）」以及針對醫療、金融等高敏感領域的私有化 AI 佈署方案。台灣可以成為全球企業存放與處理敏感 AI 數據的「信任中樞」。

聚焦「具身智慧（Embodied AI）」的精密組件

中國雖然在人形機器人成品上進展迅速，但精密感測器、馬達驅動器與高階通訊模組仍是台灣的強項。

策略： 台灣應鎖定 AI 機器人的「心臟與神經」。

機會： 結合台灣領先全球的 MEMS（微機電系統） 與 感測器技術，發展 AI 機器人專用的特製晶片與模組。當中國製造機器人外銷世界時，內部核心的高價值組件應由台灣定義與供應，實現「AI 時代的 Intel Inside」模式。

戰略性利用「台商中國經驗」進行軟體輸出

台商在中國經營 40 年，擁有最深刻的工業生產流程（Domain Knowledge）。

策略： 將這些「黑手經驗」轉化為 AI 訓練數據，開發工業特種 AI 模型。

例子： 台灣在半導體封測、電子組裝的數據是全世界最精準的。利用這些數據開發的 AI 生產優化軟體，可以反過來授權給全球（包括中國與東南亞）的工廠。這是一種「以軟體驅動硬體」的策略，讓台灣從「賺毛利」轉向「賺權利金」。

總結：台灣的「樞紐戰略」

在 2026 年，台灣在 AI 應用層的定位不應是與 OpenAI 競爭通用大模型，也不應與中國競爭低價硬體，而是要扮演 「全球 AI 落地的最後一哩路」：

硬體端： 確保 AI 運算力的供給穩定。

應用端： 提供最安全、最精密、最了解工業流程的 AI 整合方案。

台灣應利用「與中國製造業的連結」作為實踐場域，再將成熟的「AI 智慧製造系統」外銷至美國、日本與東南亞，成為 AI 時代不可或缺的「智慧整合者」。

