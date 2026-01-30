AI 真的長出手了？實測爆紅的 Moltbot 如何變身「鋼鐵人管家」！
是不是覺得每天要做的事情好多，常常記不住自己一個月甚至是一周、一天的行程？或是事情很多很繁瑣很需要幫忙？這陣子爆紅的開源專案 Moltbot （原本叫 Clawdbot）引發熱烈討論，這款助理可不只是陪你聊天，而是主打能執行任務、具備長期記憶，甚至主動推播。而想要它 24 小時長駐運行的朋友們，意外帶動了二手 Mac mini 的搶購潮。我也實際把它接入大家最常用的工作通訊軟體 Slack 實測！趕快跟我一起來看看它是否真的能成為你的最佳秘書吧～
AI 界的超級管家！不只聊天還會動手做事
一般的 AI 像是 ChatGPT 或 Gemini，通常都要我們主動打開網頁或 App問它問題它才會工作。但 Moltbot 走的是完全不同的路線，它就像是一個駐紮在你通訊軟體（像是 WhatsApp、Telegram 或 Discord、Slack）裡的隱形管家，部署完成後就不再需要打開網頁版 AI，所有的互動都可以在私訊視窗或頻道中完成
Moltbot 最核心的強項在於「執行力」，我嘗試在 Slack 下指令：「幫我整理頻道裡的資料」沒想到它真的立刻執行，給我可以直接下載的檔案！更厲害的是，它還能幫我「代班」，例如對它說：「如果 Slack 有人提到『急事』或『會議紀錄』，記得標記我並把內容同步到我的 Apple Note」這種「發個訊息就能操控電腦」的體驗，真的讓人愛不釋手！
擁有長期記憶的貼心助理，它比你更懂你
Moltbot 另一個讓人上癮的原因是它具備「長期記憶」。不同於一般 AI 關掉視窗就忘記你是誰，Moltbot 會把你的偏好和習慣記錄在本地端的 Markdown 文件裡。實測過程中，我發現在 Slack裡它甚至換了一個頻道也記得你說過的人和事，它也會記得你兩週前說過的行程，甚至能主動提醒你：「嘿，你今天下午三點有個重要會議喔！」這種「主動服務」的轉變，讓 AI 不再只是工具，而是一個真正懂你的工作夥伴。而且因為資料是存在你自己的電腦裡，隱私安全也讓人非常放心
此外，它具備主動推播功能，例如我可以設定當 GitHub 有新的 Issue 或是特定網頁內容變更時，由 Moltbot 主動在 Slack 敲我並彙報摘要，這讓工作流從「我去找資訊」變成了「資訊主動來找我」
Mac mini 為何成為首選？
很多人好奇為什麼大家為了這款軟體去搶購 Mac mini。在實測這幾天裡，我發現 Moltbot 需要一個 24 小時不間斷運行的 Gateway（閘道器）來監測訊息和排程任務。Mac mini 因為體積小、極度省電且運行安靜，成為了最理想的「AI 司令台」 不接螢幕，它就像是一個隱藏在桌角的小型伺服器，默默處理我從 Slack 發送過去的所有指令。雖然官方也推薦使用 VPS 雲端主機，但對於希望資料留存在本地、且有文件處理需求的用戶來說，實體硬體的反應速度與操作權限更有優勢
新手要怎麼用？
如果你看到這裡已經有點心動，但又擔心「開源專案＝很硬」，其實新手可以先從「最低限度可用」的設定開始，第一步只做一件事就好：把 Moltbot 接上 Slack，照著步驟建立 Bot、給 Slack 權限，就能讓 Moltbot 開始聽得懂頻道裡在發生什麼事！第二步，可以幫你整理某個頻道的重點內容，或是每天固定時間，幫你回顧今天 Slack 出現過哪些待辦或關鍵討論，之後可以再慢慢加上條件式任務與推播
小結：我適合入手嗎？
經過實測，我整理了 Moltbot 與一般主流 AI（如網頁版 ChatGPT）的差異與適用對象，如果你是那種追求極致效率、每天需要處理大量訊息、有繁瑣的文件自動化需求，或是家裡正好有一台閒置 Mac mini 想讓它「動起來」的人，Moltbot 這種具備「主動性」與「操控權」的工具會帶來極大的工作效率提升！相比之下，如果你目前的 AI 需求僅限於文案撰寫、資料查詢或創意發想，且不希望花時間研究開源部署，那麼傳統的雲端 AI 網頁版依然會是你趁手的工具
看完之後有沒有很想要 Moltbot 這個秘書哇～還想看我實測更多功能，歡迎留言告訴我喲！
