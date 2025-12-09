AI 眼鏡導入大語言模型…新賣點

隨著各大科技巨頭近年陸續投入AI眼鏡市場，當前AI眼鏡不僅硬體技術日益成熟，就連軟體應用也快速擴大；其中，整合大語言AI模型的AI眼鏡將是明年新品的主要賣點，亦有助為產品添增銷售動能。

業界人士表示，過往因沒有導入AI模型，頂多只能稱為智慧眼鏡，隨著AI模型已開始在智慧手機、筆電、平板滲透，智慧眼鏡也已開始導入，而且是用高複雜度、高運算力大語言模型，如ChatGPT、Gemini、Grok、DeepSeek等。

廣告 廣告

據悉，當AI眼鏡導入大語言模型後，功能將更為豐富，甚至在搭配螢幕的情況下，有機會取代智慧手機大多數功能，而且更易於攜帶，並直接融入在生活中。

業界人士分析，一旦AI眼鏡更輕便、更好用，銷售量自然會進入爆發期，如同當初智慧手機為人類生活帶來新的革命，AI眼鏡若能發展到更成熟的階段，也很有機會掀起第二次科技革命。

業界人士認為，過去智慧眼鏡多半專注在拍照與錄影，但缺乏真正的殺手級應用，整合AI模型後，應用面更廣也更多，添增許多創新的可能性，因此AI模型將會是AI眼鏡的靈魂，賦予產品情境感知、即時推理和自然互動的能力，並藉此驅動AI眼鏡銷量成長。

隨著技術突破與產品價格逐年下降，AI智慧眼鏡的市場潛力將愈來愈強，加上科技巨頭爭相投入開發，均促使AI智慧眼鏡產業已逐步從專業應用擴展至日常消費市場。

【看原文連結】

更多udn報導

青森7.5強震！台旅客護電視、陸網狂刷慶祝 日人怒轟

桃園機場半夜像白天？見人潮爆滿傻眼 網曝最香理由

人脈榨光就掰？保險業務員暗黑手段 兩派掀論戰

高雄AAA韓團男成員2大失禮行為瘋傳 網氣炸