AI、矽光子火力全開 汎銓董座發豪語：2026迎豐收年

「受惠美系AI晶片大廠委案大增，加上全力搶進矽光子領域，正將公司推向新高峰。」半導體檢測分析大廠汎銓1日舉辦尾牙，董事長柳紀綸直言，汎銓已走過資本支出的高峰，2026年起營運進入「年年豐收」，今年業績以成長50％為目標。

柳紀綸將手中的4張王牌全攤在桌上，分別是埃米世代材料分析、AI客戶專區、矽光子技術、全球12個廠區版圖。他坦言，隨著半導體製程進入埃米世代，研發需求暴增，美系AI晶片巨頭不僅訂單塞爆產能，甚至主動要求擴大「專區合作」，直接讓客戶研發團隊進駐汎銓廠內，深化技術綁定。

此外，汎銓瞄準半導體新戰場「矽光子」，成功自主研發並組裝出3台矽光子分析設備，能精準辨識矽光子結構中的微小缺陷，已取得台灣和日本專利，意味汎銓從檢測廠，跨足銷售量產與品質驗證的測試設備，傳出2026年底將迎來爆發性成長。

全球布點到位 自購廠區攻長線布局

為了緊貼全球設備商與研發端，汎銓已在全球4大半導體重鎮（台、中、美、日）完成 12 個營運據點的布局。柳紀綸透露，為了展現長期經營的決心並平抑營運成本波動，多處海外廠區皆採取「自購資產」模式。

柳紀綸坦言，新據點受限ISO認證與客戶稽核，營收貢獻時程較長，但隨著3月陸續開出新產能，單月營收創高的機會將更加明確。他的信心，主要來自研發端布局已完成，汎銓飛越資本支出高峰，正是迎來收割產能的時刻。

啟動員工持股信託 汎銓同步提撥100％

營運展望看俏，柳紀綸也公布2項新利多，首先是每年每人高達5萬元的旅遊補助；以及今年2月啟動「員工持股信託計畫」，員工每月可從薪水提撥最高1萬元，汎銓同步提撥100％獎勵金，「讓員工變股東，共享2026年營運豐收成果，攜手再戰下一個20年。」