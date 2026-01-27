AI × 社區 × 教育 新北引領數位走讀課程新趨勢

【記者葉柏成／新北報導】新北市教育局為迎接2026年8月登場的第6屆「新北AI教育豐年季」，今（27）日攜手八里區公所於八里國中舉辦「名師共備首場—八里導入工作坊」，正式為年度教育盛事暖身起跑。今年教育豐年季邁入第六年，首度大規模導入AI應用，結合走讀課程與場域學習，讓科技成為理解地方、深化學習的重要助力。

市府副秘書長龔雅雯指出，這屆共備以「AI × 社區GIS × 走讀課程」為核心，並再度與「步佈台灣」團隊合作，導入GIS技術，協助教師與學生以科技工具記錄田野故事、梳理在地脈絡。現場24位新北名師已初步共構6條走讀遊學路線，將八里的自然環境、歷史發展與產業特色轉化為可實作、可延伸的創新教材，展現教師專業共備成果。

《圖說》龔雅雯副秘書長為新北AI教育豐年季開場。〈教育局提供〉

教育局長張明文表示，新北積極推動AI教育，強調科技不是取代教師，而是學習的「放大器」與教師的「數位助教」。透過AI減輕行政與教學負擔，老師能更專注於引導、陪伴學生，實踐以學生為中心的教學轉型。

自2019年起，新北AI教育豐年季已走遍萬里、泰山、貢寮、淡水及三峽，今年首度走進八里，以「鬆」為主題，呼應淡江河岸發展與淡江大橋通車契機，整合八里區公所、十三行博物館及八里環境教育中心等在地資源，引領全國教師在山海之間，展開融合人文、科技與地方記憶的深度教育對話。

《圖說》這屆共備主軸以「AI × 社區GIS × 走讀課程」為核心。〈教育局提供〉

他指出，未來將持續以AI教育豐年季為平台，厚植教師數位素養，將AI轉化為深化課程、連結地方文史與永續發展的重要媒介，逐步建構具系統性的課程成果，讓教育走出教室、走進社區，打造兼具韌性、深度與溫度的新北數位學習生態，持續引領全國教育創新。

今天工作坊內容結合閱讀、數位與在地場域資源，邀請新北市立圖書館吳佳珊館長分享圖書館如何以文獻與數位典藏支援課程設計，協助教師深化走讀課程的知識厚度；八里在地代表李文進董事長以「河之記憶」為主軸，引導教師從淡水河口的歷史脈絡中發掘教學素材，為課程注入土地溫度。

《圖說》八里文教基金會顧問李文進為所有AI教育豐年季的名師們介紹八里的特色與歷史。〈教育局提供〉

八里國中王俊凱老師分享AI結合在地生態課程的實踐經驗，展示科技作為學習輔助工具的應用潛力。八里區公所也表達支持，歡迎8月國內外教育夥伴齊聚八里，透過教育結合觀光，呈現水岸城市的教學特色與魅力。