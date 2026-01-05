AI 算命被打臉 《大濛》衝一億票房 導演：本來擔心剩300萬

《大濛》上映至今票房突破8500萬，有望朝破億邁進。（牽猴子提供）

電影《大濛》上映至今全台累計票房已逼近8,500萬台幣，正朝破億大關邁進，更有影迷自發進戲院看了23次，毅力驚人。日前劇組於元旦舉辦的「燒餅場」特映迅速售罄，導演陳玉勳與美術設計王誌成於1月3日特別前往南投戲院，與當地師生及影迷進行映後交流。

導演陳玉勳與美術設計王誌成前往南投戲院進行映後交流，現場爆滿。（牽猴子提供）

方郁婷飾演的「阿月」是全片最關鍵人物，電影透過她重構台灣歷史。（牽猴子提供）

導演陳玉勳在南投映後活動中坦言，開片初期曾擔憂票房表現，甚至一度估計僅有300萬規模；美術設計王誌成則透露，AI 曾預估該片票房約為2,300萬。目前8,500萬的佳績已大幅超越預期，顯示出市場對於本土歷史題材的關注。

導演陳玉勳指出，《大濛》透過角色「阿月」重構台灣歷史，旨在讓年輕世代理解祖先的生活經歷並珍惜現狀。該片成功跨越代溝，國賓影城老闆主動包場邀請學子觀影，不少高中生受劇情觸動流淚。監製葉如芬分享，北一女學生觀後肯定台灣製片實力，讓劇組深感辛苦具備價值。本片不僅讓長輩產生共鳴，更讓青年學子有機會連結過去，達成歷史記憶的傳承。

觀眾的觀影回饋多集中於「時代感」的認同。有影迷表示，片中的甘蔗園與老牛場景勾起童年對長輩生活的記憶；亦有曾任職於台糖的觀眾指出，透過電影與歷史文件的相互對照，才真正理解二二八事件對台灣社會的深遠衝擊。

目前《大濛》在台上映已逾一個月，雖面臨其他大片競爭，但憑藉口碑仍維持穩定觀影人數。劇組現正積極前往各地戲院跑單，並預告若票房順利破億，將規劃相關慶祝與加映活動。

