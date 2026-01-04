AI、芯片業興旺推動韓國出口增長

（德國之聲中文網）韓國產業通商資源部的數據顯示，去年韓國出口總額超過7000億美元，比上年增長3.8%。

產業通商部表示，受全球對人工智能需求激增的推動，韓國半導體行業2025年出口額估計達到1734億美元，創歷史新高，比上年增長超過20%。其中對用於人工智能數據中心的高價存儲芯片需求強勁。

僅12月份，韓國半導體出口就同比增長超過40%，連續第十個月實現增長，創下有史以來最高的單月紀錄。

韓國科技巨頭三星電子是全球頂尖的存儲芯片制造商之一，為人工智能產業及其賴以生存的基礎設施提供關鍵組件。

韓國也是SK海力士的總部所在地，SK海力士是全球半導體市場的另一家重要制造商。

韓國總統李在明承諾今年將人工智能領域的支出增加兩倍。此舉旨在推動韓國在美國和中國之後，躋身世界三大人工智能強國之列。

韓國的另一項主要出口產品汽車，表現同樣強勁。盡管面臨美國關稅壓力，過去一年汽車出口價值達到720億美元，創歷史新高。

受全球對韓國流行文化以及食品和美容產品的濃厚興趣推動，農產品和化妝品等行業出口也創下歷史新高。

美國中國是例外

除對美國和中國外，韓國對其他地區的出口均有所增長。而對美國和中國的出口則受到鋼鐵、汽車和機械關稅的拖累。

作為亞洲第四大經濟體，韓國最初也被美國課以25%的全面關稅，但在最後一刻達成協議，將稅率降低至15%。韓國是美國最大的貿易伙伴之一。

產業通商資源部長官金正官在一份聲明中表示，這一出口新紀錄是在“充滿挑戰的國內外環境下取得的”。他還表示，這“也表明了韓國經濟的穩健韌性和增長潛力”。

但他警告說，“由於貿易環境的不確定性依然存在，包括半導體需求的可持續性，預計今年的出口環境仍將艱難”。

作者: 德才 (法新社)