AI 規模化決勝點！CloudMile 再獲 CIO Taiwan「2026 卓越供應商」肯定

圖：CloudMile 再獲 CIO Taiwan「2026 卓越供應商」肯定。(圖/萬里雲提供)
圖：CloudMile 再獲 CIO Taiwan「2026 卓越供應商」肯定。(圖/萬里雲提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

623 位 IT 決策者的集體洞察：從「功能評估」轉向「價值共創」

亞太領先 AI 及雲端解決方案供應商 CloudMile 萬里雲，憑藉卓越的雲地整合服務能力，再獲 CIO Taiwan 「2026 Elite Vendor 卓越供應商」殊榮，在「雲端與平台」類別中脫穎而出。本次獎項由 CIO Taiwan 媒體發起，透過嚴謹的企業 IT 決策者調查，評選出具備技術創新、深厚在地服務經驗與靈活客製化能力與市場影響力的 IT 供應商，為台灣企業找尋數位轉型夥伴提供最佳參考。

此次「2026 Elite Vendor」調查由 CIO Taiwan 發起，匯集全台 623 位企業 IT 決策者 的真實選擇，涵蓋資安防護、AI 運籌、雲端整合等七大關鍵領域。調查結果顯示，台灣企業挑選科技夥伴的標準已發生質變，不再僅看產品規格，而是更看重供應商是否具備「價值共創能力」。在超過百家入榜的品牌中，CloudMile 萬里雲之所以能蟬聯獎項，關鍵在於能協助企業將 AI 從實驗室（PoC）推向真正的「營運價值」。長期合作夥伴的選擇邏輯已從價格競爭轉向價值共創，企業更重視供應商能否提供客製化解決方案、快速回應市場變化，以及建立互信互利的夥伴關係。 蟬聯「2026 卓越供應商」不僅是對 CloudMile 過去一年的肯定，更是對未來策略的鞭策。

解決 AI 落地痛點：穩定、可擴展且 AI-ready 的底層架構

CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示，「在 AI 快速走向企業核心應用的時代，穩定且具備演進能力的雲端與平台架構，是企業能否規模化 AI 的勝負手。CloudMile 萬里雲持續以『化繁為簡，驅動創新（Make Innovation Simple)』 為核心，透過整合混合雲、打造堅實的資安防護體系，協助客戶在不確定的環境中建立可長期演化的技術資產。」

針對企業的數據治理與人力短缺兩大難題，CloudMile 提供從底層架構到上層 AI 應用的全方位支援，讓企業得以在安全的環境下實現創新轉化，將技術投入直接對接為商業競爭力。劉永信進一步表示，「獲得 CIO Taiwan 2026 Elite Vendor 卓越供應商獎項，是對我們技術能力與市場影響力的高度肯定，我們將持續深耕雲地整合與 AI 領域，迎接數位轉型的挑戰，為企業打造更具競爭力的未來。」，陪伴台灣企業在數位轉型的馬拉松中，將創新從想像轉化為可持續發展的企業能量。

強化 AI 與資安技術布局  持續推動數位轉型

不僅專注於雲地整合，CloudMile 萬里雲從 2017 年即積極投入 AI 應用及雲端資安技術，透過安全穩健的雲端架構，協助企業導入人工智慧與大數據分析，加速數位轉型進程。透過 CloudMile 萬里雲 AI 團隊的「MileAI 企業⽣成式 AI 應⽤與創新」解決方案，已協助新加坡、馬來西亞、台灣等海內外企業有效提升決策效率、優化營運模式，持續在亞洲公有雲與混合雲市場中擴展技術優勢。

CIO 雜誌總編輯林振輝則指出，今年AI 平台與 MLOps 領域，Anthropic（Cloud）、OpenAI 等新興 AI 技術供應商首次入列，與 AWS、Microsoft、Google、NVIDIA 等傳統雲端與硬體巨擘並列，突顯生成式 AI 技術已成為企業關注焦點。資安領域則呈現百家爭鳴態勢，從國際品牌到本土服務商共計 20 家業者獲獎，反映台灣企業在資安防護上的多元需求與高度重視。雲端與多雲整合類別中，12 家服務商獲獎且本土業者占比顯著，印證混合雲與多雲管理已成企業 IT 架構主流，在地化整合服務成為關鍵差異化優勢。

關於 CloudMile 萬里雲集團

CloudMile 萬里雲集團是亞洲領先的人工智慧與雲端科技集團，致力於推動企業透過 AI 與雲端技術實現數位轉型，驅動商業成長。集團旗下擁有技術整合公司 CloudMile 萬里雲與技術顧問公司 Electrum Cloud 蔚藍雲，提供企業從多雲架構設計、技術整合到顧問諮詢服務的一條龍數位轉型解決方案。目前，CloudMile 萬里雲集團設有雙總部於台北與新加坡，並拓展業務至香港、馬來西亞、菲律賓、印尼與越南等亞洲市場，致力於為企業打造靈活、安全且高效的數位基礎架構。欲了解更多資訊，請訪問 www.mile.cloud。

