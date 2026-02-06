AI 變同事？！ OpenAI 發表 Frontier 平台，Uber、甲骨文已啟用

【緯來新聞網】OpenAI 於昨(5)日宣布推出一項名為「Frontier」的全新服務，旨在協助企業建立並管理「人工智慧代理人」（AI Agents）。這些代理人不僅是簡單的聊天機器人，而是能夠執行特定任務，如修復軟體漏洞的自動化工具 。這項舉措預示著，未來企業的員工，極有可能與 AI 生成的數位夥伴並肩工作 。

此平台的推出，反映了 OpenAI 積極從競爭對手手中奪取企業市場份額的策略意圖 。目前的市場競爭日益白熱化，特別是 AI 新創公司 Anthropic，其營收主軸主要來自企業客戶 。OpenAI 執行長 Sam Altman 曾在去年明確表示，推動企業端的增長將是該公司的核心發展方向 。



Frontier 的核心優勢在於其高度的整合能力，OpenAI 高層指出，該服務能夠與企業既有的基礎設施無縫接軌，並支援第三方開發的 AI 代理人 。OpenAI 應用業務執行長 Fidji Simo 指出，這種開放的架構將促使企業比以往更快速地採用 OpenAI 的工具 。Simo 進一步解釋，Frontier 的定位是為企業打造一個「智慧層」，目標是幫助每一間公司以更簡易的方式啟動並運作 AI 代理人 。OpenAI 表示，包括惠普、Intuit、甲骨文、State Farm、Thermo Fisher及 Uber...等企業，皆為首批使用 Frontier 的客戶。

