AI 變同事？！ OpenAI 發表 Frontier 平台，Uber、甲骨文已啟用

【緯來新聞網】OpenAI 於昨(5)日宣布推出一項名為「Frontier」的全新服務，旨在協助企業建立並管理「人工智慧代理人」（AI Agents）。這些代理人不僅是簡單的聊天機器人，而是能夠執行特定任務，如修復軟體漏洞的自動化工具 。這項舉措預示著，未來企業的員工，極有可能與 AI 生成的數位夥伴並肩工作 。

（圖／翻攝自Open AI 官網）

此平台的推出，反映了 OpenAI 積極從競爭對手手中奪取企業市場份額的策略意圖 。目前的市場競爭日益白熱化，特別是 AI 新創公司 Anthropic，其營收主軸主要來自企業客戶 。OpenAI 執行長 Sam Altman 曾在去年明確表示，推動企業端的增長將是該公司的核心發展方向 。

Frontier 的核心優勢在於其高度的整合能力，OpenAI 高層指出，該服務能夠與企業既有的基礎設施無縫接軌，並支援第三方開發的 AI 代理人 。OpenAI 應用業務執行長 Fidji Simo 指出，這種開放的架構將促使企業比以往更快速地採用 OpenAI 的工具 。Simo 進一步解釋，Frontier 的定位是為企業打造一個「智慧層」，目標是幫助每一間公司以更簡易的方式啟動並運作 AI 代理人 。OpenAI 表示，包括惠普、Intuit、甲骨文、State Farm、Thermo Fisher及 Uber...等企業，皆為首批使用 Frontier 的客戶。

大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友

女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。

大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」　韓醫揭健康惡化原因

韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。

8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人　律師提2疑點：有良心嗎？

台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。

大S離世前5日病程公開　退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了

韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。

大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因

大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。

陳文茜癌末血管感染手術失敗　醫師崩潰連喊三次太難了

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。

【Yahoo早盤】台股年前賣壓出籠摜殺逾600點...名師蔡明翰：是買點

美股四大指數全面收跌，台股周五（6日）加權指數開低54.83點，以31,746.44點開出後跌勢擴大，盤中在AI、IC設計、記憶體與ABF載板族群全面下殺，金融與傳產同步轉弱下，指數一度摜破逾600點至31,164.28點，跌破月線。股市名師蔡明翰表示，歷史經驗顯示，每逢外資出現爆量賣超、指數回測甚至跌破月線時，反而容易接近波段低點，加上封關在即、波動性可望逐步收斂，反而是中長線分批布局的相對有利時點。

經典賽》中華隊9位旅外投手入選中華隊破紀錄 12強金牌投手林昱珉領銜迎戰列強

2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊30人正式名單於今天（6日）公佈，其中投手群共計16人入選，旅外投手多達9位，超越2013年經典賽的8位旅外投手入隊紀錄，堪稱近年旅外戰力最齊整的一屆，可望組成史上最強中華隊投手陣容，迎戰各國列強。

LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了　不用重新開機

LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。

爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了

瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級

威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法

生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。

經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章

2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。

恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度

中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。

《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝

【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在

力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數

[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」　攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄

KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的

今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」

林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...

好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市

幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。

缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」　投信5天猛砸77.4億搶貨

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...

