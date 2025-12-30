AI「資料中心用電量極大」成國際警訊！《日經》指「國際能源市場加速分裂」：重新檢視＆調整能源戰略是不可或缺課題

根據《日經》報導，AI （人工智慧）的開發與應用所需的大量資料中心建設，正推升電力需求，導致供需日益吃緊，國際科技企業紛紛以「電力優先（Power First）」為口號，開始自行投入發電設施建設。《日經》指出，美國預估至 2030 年新增的電力需求中，有一半將來自資料中心，而設備要接上輸電線、獲得電力供應，通常需等待 1 至 3 年，「在資料中心高度集中的維吉尼亞州北部，等待時間甚至長達 7 年」。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

AI 能否取得足夠電力 供需緊張動搖能源秩序

圍繞人工智慧（AI）的霸權競爭，正動搖資源與能源的國際秩序，並改變全球權力結構。到了 2026 年，這股浪潮預料將變得更大、更快。

輸電線接軌，美國最長須等待 7 年

「最大的限制在於電力——」

當被問及 AI 將在多大程度上改變世界時，美國科技巨頭的經營者們不約而同地發出警訊。原因在於，AI 的開發與應用所需的大量資料中心建設，正推升電力需求，導致供需日益吃緊。

在美國，預估至 2030 年新增的電力需求中，有一半將來自資料中心。設備要接上輸電線、獲得電力供應，通常需等待 1 至 3 年；而在資料中心高度集中的維吉尼亞州北部，等待時間甚至長達 7 年。

科技企業以「電力優先（Power First）」為口號，開始自行投入發電設施建設。美國微軟決定讓 2019 年停止運轉的三哩島核能發電廠 1 號機（賓夕法尼亞州）重新啟用，並簽訂為期 20 年的電力採購合約。原訂 2028 年重新運轉，目前正研議提前一年啟用。

美國總統川普 7 月表示「必須在與中國的競爭中取勝」，並發布總統令，以確保 AI 領域的競爭力。聯邦能源管理委員會（FERC）也將在 2026 年 4 月底前，制定新的規則，在聯邦層級加速輸電線接軌流程。

在愛爾蘭都柏林周邊，由於電力容量不足，資料中心的輸電線接軌申請已暫停受理，預計停到 2028 年。變壓器、燃氣渦輪等電力設備，從下單到交付往往需等待數年。

英國研究機構伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）推算，日本的電力需求至 2040 年將增加 20%，其中資料中心用電占比，將從目前的 2% 提升至 2034 年的最高 7%。「要制霸 AI，首先必須掌握電力」——日本也不例外。

經濟安全的重要性升高，戰略亟需重新檢討

這些限制的根源相當深層。電動車（EV）與風力發電機的馬達、儲能電池、輸電線、半導體等電力與能源基礎設施所不可或缺的「關鍵礦物」爭奪戰，正為 AI 霸權競爭投下陰影。

國際能源總署（IEA）於 11 月發布的最新版《世界能源展望》，揭示了令人震撼的分析結果。在調查的 20 種關鍵礦物中，包括稀土、鈷、鋰等，有 19 種在精煉後的市場占有率上，中國平均掌握約 70%。

所謂「精煉」，是指從礦石中去除雜質、提高純度的製程。從原料、技術到產品，整個供應鏈皆受到中國的強力掌控。即使美國圍堵最先進的 AI 半導體，中國仍握有多張足以牽制美國的牌。

七大工業國（G7）已在 6 月的高峰會上，就確保關鍵礦物穩定供應的行動計畫達成共識。2026 年起，供應來源多元化與投資促進將進入實際執行階段。

日本則在 2 月制定了能源戰略的中長期指針《能源基本計畫》，提出以再生能源與核能等去碳電源，確保 6 至 7 成電力供應的目標。然而，內外部社會環境的快速變化，正動搖該計畫的前提基礎。

在國際能源市場加速分裂、各國傾向以本國利益為中心的情勢下，從經濟安全角度出發，重新檢視並調整具備彈性的能源戰略，已成為不可或缺的課題。

