AI、資通訊加持 2025外銷訂單金額創新高

經濟部統計處處長黃偉傑表示，「就是因為AI商機太強大，所以感覺看起來感覺我們訂單很好，所以掩蓋了傳統產業基本上，還是受到那個對等關稅的一些衝擊。反過來看今年的話，我們定調是AI商機還會延續下去。」

黃偉傑進一步說明，「至於關稅的話，大家看到的是，現在我們對等關稅談得非常漂亮，這部分確實會讓一些傳統產業，像工具機、機械，還有大家比較在意的汽車零組件這部分，因為我們對手國日本、韓國跟歐洲，基本上都同在立足點上。」

針對外銷訂單集中在資通訊、電子產品，經濟部分析，AI、高效能運算以及雲端資料服務等應用需求高，但部分傳統產業，像是基本金屬、塑橡膠製品受到海外競爭，需求減少，訂單呈現下滑。展望未來，經濟部預估今年1月外銷訂單上看720億美元。