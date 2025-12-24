AI 賦能美業跨界共創 美業歐巴成果發表圓滿落幕

美業店家參與成果發表餐會分享學習內容。（圖/霖果創意提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 由數位發展部數位產業署計畫、中華民國資訊軟體協會執行及霖果創意輔導的「AI 賦能－美感職人智慧營運實戰計畫」，於今（24）日舉辦成果發表會。現場匯集美業店家與產業代表，共同見證學員如何將工作坊所學轉化為具體的營運成果。本次發表會不僅展示了 AI 技術在美業場景的「精準落地」，更透過跨店家間的數位聯盟票券，為美業智慧轉型搭建起具實質效益的合作橋樑。

產學研資源深度整合 展現智慧營運實戰成效

本次成果發表會的核心亮點，在於學員展示了如何運用 AI 智能工具解決第一線營運痛點，真正落實「真問題、真解方」的實務應用。計畫特別攜手嘉義的「社團法人台灣多元人力資源發展協會附設職業訓練中心」，深度輔導會員店家將 AI 數位工具與現場實際營運情境緊密結合，並導入威許移動「BeautiQ 美業歐巴 AI 會員系統」。透過該系統實現流程自動化，藉由動態排程與預約系統的優化，有效解決了美業常見的人力調度瓶頸，讓店家具體看見流程改善的具體可能。

此外，學員更進一步深化客群經營與變現機制，利用系統內建功能，重新建構精準的導客與回訪策略，強化整體營運韌性。搭配 AI 在行銷素材生成與法遵文件梳理上的應用，全方位降低經營風險並提升效率，充分展現出智慧營運工具在實際應用上的完整性與商業價值。這些成果預期將為參與店家創造超過百萬元的潛在商業回報，也讓業者深刻體會到 AI 導入對於提升長期競爭力的核心價值。

威許移動美業顧問Frank指導學員操作系統。（圖/霖果創意提供）

跨域整合共創價值 串聯美業 AI 生態系

除了個別店家的成果展示，活動更促成了熱絡的「跨企業交流」，展現產業共融的強大能量。現場匯聚了美髮、美甲、美睫、美體及芳療選物等多美業態，學員們打破傳統業態界線，針對預約管理、內容行銷佈局及票券串接等共通需求進行深度交換意見。這不僅是技術層面的探討，更是商業模式的媒合與激盪，雙方進一步探討導入 AI 工具的可行合作模式，讓成果發表不僅止於展示，而是立即延伸為具發展性的跨業合作意向，成功串起多層次的美業 AI 生態鏈。

威許移動行銷經理張家豪於成果發表會前分享「美業生態圈」。（圖/霖果創意提供）

樹立數位轉型標竿 驅動產業升級新動能

隨著成果發表會圓滿落幕，標誌著本年度計畫在提升美業職人數位化能力上取得重要里程碑。霖果創意團隊表示，本次活動不僅驗證了學員紮實的實作能力，更揭示了 AI 作為「美業新商業模式催化劑」的潛力。透過科技賦能，讓數位轉型真正走進日常，協助中小微型企業從傳統服務模式升級為更智慧、更高效且具可持續性的營運模式，為台灣美業在 AI 時代的創新發展奠定堅實基礎。