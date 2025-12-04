AI 走進臨床第一線2025醫療科技展開跑 從「2秒挑藥」到「2分鐘癌篩」

2025台灣醫療科技展今（4）日起至12月7日於南港展覽館開展，今年各家醫院仍以AI作為主題，特別在面對國內醫療人力吃緊與超高齡化挑戰下，各大醫院紛紛端出「實戰級」AI應用，從讓醫師少寫病歷、藥師免於眼花，到民眾能用手機快篩癌症，科技正大幅減輕醫護負擔並提升診療精準度。

台大醫院：手機拍照2分鐘揪出口腔癌

台大醫院今年展現強大的跨域研發能量，首度秀出「口腔癌AI快篩」。民眾僅需使用手機鏡頭拍攝口腔黏膜，擁有臺大醫院上萬張口腔癌資料的AI系統便能在2分鐘內，迅速完成判讀並標定高風險病灶，準確率高達95%。透過紅、黃、綠三色燈號以及無亮燈，直觀顯示風險等級，這項技術將成為醫療資源不足地區與大規模社區篩檢的利器，落實早期防治。

台大醫學院放射線科主任陳世杰示範，使用APP拍照，就能在1分鐘內完成病灶風險分級。（記者鄒尚謙攝）

台北榮總：生成式AI當助手醫師「少寫字、多看病」

為解決臨床醫師花費3至4成時間書寫病歷的痛點，台北榮總攜手華碩開發「華碩智慧病歷助手」。該系統採用地端AI模型確保資安，能自動彙整檢驗數據與臨床紀錄，產出病歷草稿。自今年10月起已在內、外、兒、婦產科上線，未來更將結合語音輸入，讓醫師能將寶貴時間回歸於照顧病人。

台北榮總副院長李偉強表示，面臨醫療人力缺乏，AI輔助可以給予醫師臨床上，及時整理患者病歷、檢查資料，給出輔助診斷。（記者鄒尚謙攝）

台中榮總：AI精準量測膝關節告別肉眼誤判

榮民醫療體系的創新不僅止於北部，台中榮總以「未來醫療」為主軸，發表「自動化膝關節間隙量測系統」。有別於傳統仰賴醫師經驗目測，新系統透過AI影像分析，能精準量化X光片上的關節間隙寬度，為國人常見的退化性關節炎提供更客觀的治療與復健決策依據，展現世界百大智慧醫院的實力。

馬偕醫院：裸錠辨識機2秒掃描200顆藥

針對醫院每日大量退回的「回藥錠」，馬偕醫院展出「裸錠藥物AI辨識機」為藥師解壓。過去藥師需耗時逐顆比對外觀相似的白色小藥丸，如今透過AI辨識，只需將藥丸倒入，機器能在2秒內完成200顆藥品的雙面判讀，正確率達98%，並即時警示混入的異物，預計明年正式投入臨床，讓用藥安全再升級。

馬偕醫院藥劑部主任陳智芳示範，操作裸錠藥品AI自動辨識機，快速判讀回收藥錠。（圖／馬偕醫院提供）

長庚醫院：智慧流程優化出院手續1小時搞定

長庚醫院展出多項已全面落地的智慧系統，其中「氣送管RFID整合系統」成效顯著。透過物聯網技術優化傳送流程，讓病人的出院手續縮短至1小時內完成，大幅減少等待時間。此外，院方也展示AI停改診通知與智慧疼痛偵測等應用，致力於提升醫療流程的透明度與安全性，讓醫護工作更省力。

長庚在四天展期安排20場專家講座，提供民眾醫療新知與創新科技發展。（記者鄒尚謙攝）

國泰醫院：AI助攻大腸癌判讀智慧襪預防跌倒

看準國人大腸癌高發生率，國泰醫院推出「大腸內視鏡病理切片AI」，可在醫師判讀前自動標示癌變區域，協助聚焦微小異常。同時，院方攜手學研團隊研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」，以穿戴式襪套取代傳統鞋墊，鎖定高齡跌倒預防與復健市場，提供更精準的足部健康監測解決方案。

國泰分享新的醫療科技智慧感測足壓異常分析功能襪。（圖／國泰醫院提供）

明基佳世達：佈局超高齡社會打造樂齡生態圈

面對台灣僅花7年即進入超高齡社會，明基佳世達以「樂齡醫療」為核心，整合即有的醫療事業並尋求創新。現場展出AI心肺檢測、AI復健訓練及健康管理App三大應用，串聯院內治療與院外預防；同時積極搶進美妝保養市場，透過投資佈局外泌體保養品，全方位打造讓長者「活得老、活得好」的健康生態圈。