AI 轉型潮推動新職能需求 吳宥忠打造個人品牌搶攻技能培訓市場

在企業數位轉型加速的背景下，AI 技術已成為上班族提升競爭力的重要工具。長期投入成人教育的吳宥忠老師，近期以個人品牌推出系列 AI 實務課程，聚焦協助上班族掌握應用技巧，從提升效率到開啟斜槓收入皆涵蓋其中，引發職涯進修族群的關注。

課程自今年初起陸續在台北及線上開課，內容從文書處理、自動化流程、簡報生成到內容行銷等項目全面涵蓋。吳宥忠表示，多數上班族面臨的困難並非缺乏工具，而是不知道如何有效整合。他在課程中採用「一學就能用」的方式，以常見職場情境為主軸，讓學員能立即將 AI 套用在日常工作之中。

不少學員回饋，上課後不僅工作效率明顯提升，更意外開啟新的職涯方向。有會計專員在學會以 AI 協助報表與簡報整理後，成功接到接案專案，逐步展開兼職收入；也有行銷人員透過課程掌握內容生成與社群經營技巧，開始經營自媒體平台，累積第一批粉絲。學員表示，「原本只是想把工作做快一點，沒想到竟然能因此展開第二職涯。」

吳宥忠指出，過去一年學員以 25 至 45 歲的上班族為主，其中多數來自行政、行銷、專案管理等需要大量文書整合的領域。他觀察到，自 AI 技術普及後，上班族對「保住工作」的焦慮逐漸轉為「如何掌握趨勢」，因此實務課程需求成長明顯。他透露，各類課程累積參與者已突破 800 人，滿意度維持在九成以上。

對於課程能引發不少人轉職、斜槓甚至改變生活軌跡，吳宥忠認為，這並非 AI 本身帶來的奇蹟，而是學員在理解工具之後，開始重新看見自己的能力與可能性。他說：「AI 是第二雙手，但方向還是要自己決定。我希望透過教學，讓上班族在變動的職場中找到信心與方法。」

為持續擴大影響力，他的個人品牌也計畫推出更進階的系列課程，包括職能轉型工作坊、AI 創作者养成班，以及企業內訓合作方案，協助不同階段的學習者建立完整能力鏈。品牌團隊表示，希望打造一個長期可持續的學習社群，讓不同背景的上班族都能在 AI 時代找到適合的專業定位。

面對快速變化的工作環境，吳宥忠強調，「學習 AI 已不再是先進者的選擇，而是所有上班族面對未來的基本能力。」他期待透過更多實務導向的課程，讓更多人抓住這波機會，為自己的職涯開啟更大的可能。