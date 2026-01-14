AI+金融高填息硬實力! 00918成功填息3年報酬翻倍、納入技嘉國巨了

台股示意圖。資料照



台股三萬點，高股息ETF不缺席！ (00918) 大華優利高填息30 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)， 1月14日收盤價站上23.07 元，連續3季度成功填息。00918憑藉優質選股表現，掛牌以來共配息11次，其中8次完成填息，填息率維持70%以上，展現指數篩選中「填息」的硬實力。

大華優利高填息30 經理人郭修誠指出，00918是國內首檔強調填息的ETF，指數篩選流程首要檢視成分股獲利能力，並將過去填息次數紀錄納入考量，確保成分股不僅有高殖利率，更以歷史紀錄輔助挑選填息動能強的標的，使00918投資組合兼具配息與成長實力。

根據彭博統計，00918自成立以來至2026/1/12，掛牌3年多來總報酬率已達到106%。根據大華銀投信官網，若以宣告日股價日換算，00918近4次配息率加總合計為10.97%，息利雙收表現亮眼。

展望2026年，郭修誠指出，台股整體盈餘預估成長約20%，當前預估本益比約18.8倍，略高於歷史平均一倍標準差。整體而言，評價屬於偏高，但可被盈餘成長支撐的狀態，預估2026年台股表現將偏向高檔震盪。

郭修誠表示，科技類股仍將是2026年台股獲利與評價支撐的核心，不過隨著市場已提前反映成長，科技類股評價普遍處於歷史高檔，短期股價表現將更依賴實際獲利兌現情況，科技股族群內部走勢可能出現分化，建議投資策略由全面性投資AI (All AI) 轉為精選AI的選股策略 (Selective AI)，且追求更平衡的產業配置，除了高速成長的AI公司之外，建議搭配金融股、低基期且具轉機性的傳產類股組成抗震投資組合。

00918成分股廣納電子、金融和傳產等產業，投資組合中如中信金(2891)、聯電(2303)、漢唐(2404)等 AI相關科技股和大型金控，近3月股價表現強勢，正是促成00918本次順利填息關鍵。

00918甫完成最新一次的半年度成分股調整，最新配置中電子股約佔46%、金融股約25%，傳產股股則占約28%，並納入多檔熱門AI電子股和大型金控，包括國巨(2327)、緯創(3231)、技嘉(2376)等AI伺服器和被動元件關鍵廠。另外，國泰金(2882)、玉山金(2884)也是此次成分股調整重點。

