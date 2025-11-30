AI一鍵出茶！搶占手搖飲千億市場，全家、UG為何押寶「AI製茶機」？

繼手搖飲品牌UG在全台迅速擴大展店後，超商全家也宣布加入「AI製茶」戰局，投資億元、目標在全台三千家門市佈設「智能膠囊茶機」！為何智能製茶機能遍地開花？可以成為店員的神隊友嗎？

每日平均銷售約2000杯，單月業績超過400萬元，你能想像嗎？這項AI製茶助攻下的手搖飲銷售成績，是聯發國際（2756）旗下手搖飲品牌UG，其全台店王新莊幸福店10月的銷售數字。AI製茶有多火？根據聯發國際公告第三季財報，受惠於旗下Sharetea歇腳亭和UG雙品牌的持續擴張，單季營收達3.38億元，年增84.35％，稅後純益3657萬元，每股純益（EPS）達1.5元，年增278.7％，光是單季就賺贏上半年。台灣UG門市截至10月底共開出42家店，包含8家直營店以及34家加盟店，年底前也預計再開出8家店，成為聯發國際新成長動能。

UG成立於2024年7月，不到一年便開出30家門市，透過導入AI智能茶飲機，將製程標準化與自動化，號稱平均需7秒即可完成一杯飲品，營運效率標準化製程大幅降低對熟練人力的倚賴，提升人力效率，平均每位店員每小時可完成30杯飲品，單店平均日銷售最高可達3100杯。

UG成立於2024年7月，不到一年便開出30家門市。取自臉書@UG TEA

根據經濟部與財政部統計顯示，飲料店（含手搖店、咖啡館、茶館等）年營業額已達1300億元，不僅UG搶進AI製茶，全家便利商店也宣布投入億元規模，研發出第四代煮茶設備「智能膠囊茶機」，預計一個月內快速導入千店，明年更將擴大導入至全台3000家門市。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成指出，全家近年來茶飲業績年成長都有超過兩成，觀察茶飲市場有三大趨勢：精品化、無糖、無咖啡因。據統計，無糖茶銷售額年增12％、普及率近70％，而全家自有品牌黃金蕎麥茶的年銷售額破億元也顯示該趨勢。

左起為桔揚集團營運部副總徐靖茹、全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成。吳婉瑜攝

「我們看到手搖業者的經驗（AI智茶機），但設備投資費用太高，且管線很多，清潔是一大問題，且要短時間擴店就不能用那種機台來做，」全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成指出，超商切入現煮茶飲有四大挑戰，包括空間坪效運用、操作的簡易性、品質穩定以及飲品選項多元性。

因此，全家找來曾為鼎泰豐、華航等航空飛機餐開發茶飲產品的「桔揚集團」，共同開發智能膠囊茶機，自主研發的AI製茶機有三大優點，包括小機身、省勞務、多品項，機台寬度僅約14公分，與前代設備相比減少75％，且店員一鍵製茶70秒即可完成，而膠囊設計則能讓茶類品項能靈活更換，機台模擬傳統泡茶工序，能精準控制壓力與水溫。林鴻成表示，將陸續推出16個茶飲品項，透過智能膠囊茶機，未來將研發入料茶飲或果茶。

UG憑藉AI製茶機提升效率和加盟快速複製，而全家則運用通路優勢與自主開發機台的輕量化設備，切入茶飲市場，滿足消費者在便利商店對茶飲的品質與多品項需求。