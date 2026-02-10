AI一鍵脫衣成兒少性剝削幫兇 民團盼立法禁止

台灣展翅協會今日舉辦「停止忽視AI風險，響應02／10全球網路安全日加入國際串聯」記者會。（蔡佩珈攝）

兒少性剝削正逐漸數位化！台灣展翅協會從去年受理逾2400件兒少性剝削、性虐待檢舉案件中，發現高達58個平台提供AI一鍵脫衣、換臉等功能，代表只要1張照片就能大量生成兒少及女性性影像，也發現國中到大學逐漸出現AI生成性影像案件，協會呼籲政府透過法令禁止AI脫衣工具，並明定此功能的開發者、從中獲利者的法律責任。

台灣展翅協會去年透過網路檢舉熱線「Web547」受理4692案件，其中高達52％、2447件屬兒少性虐待、性剝削。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，從檢舉案可發現58個平台提供AI生成圖像、AI換臉、一鍵脫衣功能，讓使用者自行上傳照片，指定特定對象或情境，付費取得客製化違法照片及影片，還有平台鼓勵散布網址或邀請人加入會員，就能賺取點數兌換AI生成影像。

她表示，兒少性剝削也與博弈產業相關，相關網站可頻繁看見博弈廣告，還能使用博弈網站點數在兒少性剝削網站觀看兒少內容，顯示非法博弈利用兒少性剝削網站流向作為導流工具，形成利益共生的關係。

台灣展翅協會去年透過網路諮詢熱線「Web885」受理179件諮詢案件，高達72.6％諮詢性私密影像，諮詢者年齡多落在12至24歲，占比59％。

陳逸玲表示，校園AI生成性影像案件開始出現，遍布在國中至大學，其對當事人造成傷害與真實影像無異。另外，值得注意的是，男性在網路交友過程中因對方提議視訊裸聊遭到側錄，被勒索金錢或遊戲點數，成為視訊裸聊側錄與性勒索的主要被害人，顛覆過往顛覆過往「性影像暴力多為女性受害」的刻板印象。

台灣展翅協會認為，目前法令對於AI脫衣工具的規範付之闕如，應全面禁止，尤其是促成或從脫衣影像的製作或流通獲利者，均須負起法律責任。對於科技公司、平台及開發者，則應要求偵測阻擋涉及兒少的脫衣內容，並在系統中全面禁止脫衣工具，例如不得在App Store、Google play等平台下載取得。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

