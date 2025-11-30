AI 降溫引發撤資潮 Palantir 股價重挫 16% 創兩年來最差單月

火報記者 張舜傑/報導

隨著市場對AI題材的熱度降溫，投資人開始重新評估高估值科技股的風險。這波趨勢在 11 月明顯反映在 Palantir 的股價上，該公司單月跌幅達 16%，創下自 2023 年 8 月以來的最差紀錄。

儘管 Palantir 在月初公布的第三季財報表現亮眼，營收與獲利雙雙超越預期，並連續第二季站上 10 億美元大關，但投資人仍對其估值抱持疑慮。財報發布後，股價不升反跌，顯示市場擔心該公司的近期成長已過度反映在股價之中。

儘管 Palantir 第三季營收與獲利均超出華爾街預期，但高估值依舊令市場卻步。圖:istockphoto

多家研究機構也相繼示警。傑富瑞在報告中指出，Palantir 的股價位階偏高，投資者或可在微軟、Snowflake 等企業尋求更佳的風險與報酬比例。加拿大皇家銀行資本市場則擔憂公司「成長動能過度集中」，德意志銀行更直言其估值「難以合理解讀」。

市場情緒進一步受到知名投資人 Michael Burry 的做空行動影響。這位因預測 2008 年金融危機而聞名的投資者據報已做空 Palantir 與輝達，引發投資人更大不安。

面對外界質疑，Palantir 執行長 Alex Karp 本月連續兩度登上 CNBC，強烈反擊 Burry，稱其試圖「操縱市場」，並批評做空 AI 核心企業的策略「完全不合邏輯」。

儘管股價承壓，Palantir 在 11 月仍公布多項合作，包括與普華永道簽訂多年期協議以推動英國 AI 導入，以及與航空維修公司 FTAI 建立合作。然而在市場普遍擔憂估值的氛圍下，這些消息未能帶動股價止跌。

整體 AI 類股同樣在本月面臨回檔。輝達與微軟雙雙下跌逾 12%，亞馬遜約跌 5%，量子運算相關企業 Rigetti 與 D-Wave 市值縮水超過三成。七大科技巨頭中，僅蘋果與 Alphabet 在 11 月維持上漲。

即使經過大幅修正，Palantir 的預期本益比仍高達 233 倍，遠高於輝達的 38 倍與 Alphabet 的 30 倍。這也成為市場持續關注的核心問題：在 AI 投資熱度降溫之際，該公司的估值是否仍具支撐力。

Karp 一向強力捍衛公司的長期價值。他在致股東信中表示，Palantir 讓一般投資人有機會接觸過去僅限矽谷頂尖投資者享有的報酬。他在財報電話會議中也表示：「你可以打開電視看看那些沒有投資我們的人現在多不高興。」