AI 雙雄同框慶功！黃仁勳期待見蔣萬安：很快會再回來

財經中心／程正邦報導

AI 雙雄同框慶功！黃仁勳、魏哲家私廚宴預告：2026會是破紀錄之年。(圖/三立電視)

AI 浪潮核心的兩大掌門人今（1）日齊聚台北！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於北市知名私廚宴請台積電董事長魏哲家等高層。席間氣氛輕鬆，黃仁勳不僅展現「發紅包」親民作風，更與魏哲家共同看好未來兩年的產業景氣。黃仁勳感性表示，沒有台積電就沒有輝達今日的成果，並明確預告 2026 年將是另一個「驚艷」且「破紀錄」的一年。

黃仁勳、魏哲家大談景氣：2026 續創巔峰

餐敘後，黃仁勳與魏哲家連袂接受媒體訪問，針對未來展望給出極其樂觀的評估。談到2025 年的亮眼表現，魏哲家直言：「2025 年我們表現得很好，但我預期 2026 年會更好。」黃仁勳隨後補充，2025 對輝達、台積電以及眾多台灣公司（如鴻海、緯創）而言，都是破紀錄的一年。

黃仁勳強調，隨著 AI 需求持續成長，他非常有信心 2026 年會是另一個再創新高的年度，「那將會是太驚艷（Amazing）的一年！」針對產能問題，魏哲家語氣簡潔但堅定地表示，台積電正在積極增加產能，希望能儘量滿足輝達等客戶的強大需求。

黃仁勳表示期待與台北市長蔣萬安見面，很快就會再回來台北。(圖/三立電視)

北士科新總部：期待與市長會面，將回台簽約

外界關注的輝達北士科總部計畫，黃仁勳也給出最新進展。雖然他表示明（2）日行程變動，暫時不會與台北市長蔣萬安見面，但他強調雙方「很快會見面」。黃仁勳特別用中文稱讚：「北士科總部很漂亮！」對於何時正式簽約，黃仁勳笑稱：「我不知道，但我會回來簽約，會盡快讓大家知道。」當被記者追問是否下週就回來？他幽默大笑反問：「下週我會被歡迎嗎？」

趣味插曲：發紅包發到「徵用」美光員工皮夾

在受訪現場，黃仁勳再度展現「報明牌不如發紅包」的親民風格。他現場詢問大家是否有皮夾，甚至向一名在現場的美光（Micron）員工「借錢」來發給小朋友。當得知對方在美光上班，黃仁勳立刻用台語調侃：「這人很有錢喔！」現場充滿笑聲，黃仁勳將「徵用」來的百元鈔發給現場孩童，提早祝賀新年快樂。

黃仁勳被民眾包圍人氣超旺，親切地幫女粉絲包包簽名。(圖/三立電視)

台灣 AI 供應鏈的黃金時代

這場私廚宴不僅是兩位巨頭的聚會，更象徵著輝達與台積電、鴻海、緯創等台廠鏈結的深度。黃仁勳表示，輝達在台灣的成長非常快速，未來的新總部將成為輝達在台扎根的里程碑。這場旋風式訪台行程，在充滿希望的 2026 展望與歡樂的發錢互動中，劃下圓滿的句點。

