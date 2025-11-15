AI 、雲端應用需求旺 10月外銷火熱估連九紅

經濟部20日將發布10月外銷訂單金額統計。受惠AI、高效能運算及雲端應用需求持續增加，整體接單表現亮眼。

經濟部預測，10月接單金額約在686億至706億美元，年增23.7%至27.3%，預計將呈連九月正成長，若電子業接單動能持續，10月有機會再次超過700億美元，全年外銷接單有望突破2021年6,741億美元紀錄，再創新高。

依經濟部統計，9月外銷訂單金額702.2億美元，單月接單金額首度跨越700億美元大關，創史上單月新高，年增30.5%，更已連續八個月正成長，顯現外銷超旺；前九月接單5,243.7億美元，亦創同期新高，年增22.3%。

就產品別觀察，9月資訊通信產品接單234.3億美元、年增33.1%，在AI與雲端伺服器需求支撐下再創新高；電子產品接單277.3億美元、年增45.9%，主力集中於晶片通路、IC設計、印刷電路板、封測、被動元件與記憶體等供應鏈，訂單主要來自美國及東協市場。

整體而言，AI、HPC及雲端需求持續強勁，成為推動外銷成長最核心的動能。

儘管第4季為黑色星期五、耶誕檔期的歐美傳統旺季，但企業對後市看法趨於謹慎。

統計處調查顯示，預期10月接單將較9月增加的廠商占14.4%，持平者57.6%，減少者28%，顯示科技產品仍具支撐力，但整體成長動能可能放緩。

經濟部日前分析，過往訂單具有明顯季節性，傳統與消費性電子產品多於第3季反映旺季備貨；但AI需求崛起後，訂單節奏被打亂，AI產品不具季節性，使第3、4季接單差異縮小。去年第4季訂單優於第3季，就是AI帶動的典型案例，也使目前預測未來景氣的難度提高。

10月消費性電子新品備貨雖呈趨緩，但若終端銷售良好，仍可能帶動第二波拉貨需求。預估第4季外銷動能仍以AI為主軸，其中伺服器訂單維持強勁，是目前最明確的成長供應鏈；在傳產因關稅、產能過剩與低價競爭受壓抑的背景下，AI預料將持續扮演外銷接單的主要支撐力量，可望挹注外銷接單動能穩步成長。

