AI 、雲端應用需求旺 10月外銷火熱估連九紅
經濟部20日將發布10月外銷訂單金額統計。受惠AI、高效能運算及雲端應用需求持續增加，整體接單表現亮眼。
經濟部預測，10月接單金額約在686億至706億美元，年增23.7%至27.3%，預計將呈連九月正成長，若電子業接單動能持續，10月有機會再次超過700億美元，全年外銷接單有望突破2021年6,741億美元紀錄，再創新高。
依經濟部統計，9月外銷訂單金額702.2億美元，單月接單金額首度跨越700億美元大關，創史上單月新高，年增30.5%，更已連續八個月正成長，顯現外銷超旺；前九月接單5,243.7億美元，亦創同期新高，年增22.3%。
就產品別觀察，9月資訊通信產品接單234.3億美元、年增33.1%，在AI與雲端伺服器需求支撐下再創新高；電子產品接單277.3億美元、年增45.9%，主力集中於晶片通路、IC設計、印刷電路板、封測、被動元件與記憶體等供應鏈，訂單主要來自美國及東協市場。
整體而言，AI、HPC及雲端需求持續強勁，成為推動外銷成長最核心的動能。
儘管第4季為黑色星期五、耶誕檔期的歐美傳統旺季，但企業對後市看法趨於謹慎。
統計處調查顯示，預期10月接單將較9月增加的廠商占14.4%，持平者57.6%，減少者28%，顯示科技產品仍具支撐力，但整體成長動能可能放緩。
經濟部日前分析，過往訂單具有明顯季節性，傳統與消費性電子產品多於第3季反映旺季備貨；但AI需求崛起後，訂單節奏被打亂，AI產品不具季節性，使第3、4季接單差異縮小。去年第4季訂單優於第3季，就是AI帶動的典型案例，也使目前預測未來景氣的難度提高。
10月消費性電子新品備貨雖呈趨緩，但若終端銷售良好，仍可能帶動第二波拉貨需求。預估第4季外銷動能仍以AI為主軸，其中伺服器訂單維持強勁，是目前最明確的成長供應鏈；在傳產因關稅、產能過剩與低價競爭受壓抑的背景下，AI預料將持續扮演外銷接單的主要支撐力量，可望挹注外銷接單動能穩步成長。
更多udn報導
陸若報復高市言論有4招 彭博：日本恐孤軍奮戰
6旬男中1.2億樂透卻陷惡夢 最後全投入保單
挑戰紅毯最大尺度 薔薔全透視裝辣翻走鐘獎
台灣小吃店「紅色綁繩」叫啥？ 冷門名稱曝光
其他人也在看
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 1 天前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
記憶體股3大利空來襲 飆漲數日的創見、華東遭處置至月底
記憶體相關個股近期遭遇3大利空夾擊，日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）財報表現不佳、中國大陸長江存儲擴產，加上DRAM報價漲幅大幅收斂，導致記憶體股昨天後半場已顯疲態，今（14）日伴隨台股大跌全面拉回修正。其中創見（2451）、華東（8110）因股價飆漲過猛，13日雙雙遭公告被打入處置股分盤交易的行列，一路處置到11月27日為止。中天新聞網 ・ 1 天前
諾貝爾大師示警，美股AI行情已「瘋狂」，七雄占標普市值逾三成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，諾貝爾經濟學獎得主史彭斯(Michael Spence)直言，美國股市已陷入「瘋狂」狀態，核心推手正是人工智慧(AI)帶動的投資浪潮。從大型科技企業到金融市場，資金正大舉湧入AI模型研發、量子計算與數據中心建設，隨之而來的是對電力與基礎設施需求的急速膨脹。史彭斯在中國舉辦的太湖世界文化論壇·錢塘對話上指出，當前市場「確實存在泡沫」，但泡沫成因與一般風險偏好過度不同，更像是一場戰略競賽下的「被迫加碼」。他以博弈論視角分析稱，在全球科技競爭與AI軍備賽格局中，對決策者而言，「投資不足的代價遠高於投資過度」，企業寧可被批評燒錢，也不願承擔「落後一代技術就被淘汰」的風險。在此背景下，美股市值高度集中問題愈來愈突出。史彭斯提到，目前標普500指數中，超過三成市值集中在科技雄身上，這種集中程度在歷史上「幾乎前所未見」。市場人士指出，這種極端集中一方面推高指數表面表現，另一方面也放大了單一產業或少數個股回調時，對整體市場造成的系統性衝擊。談及美國主權債務風險，史彭斯認為，現階段債務路徑「不可持續」，但要如何平穩脫離這條軌道，政治與政策層面迄今尚未給出可行方案。表面上看，財訊快報 ・ 1 天前
威京小沈陷司法、寶佳乘勢出擊 中工經營權之戰全面升溫
中華工程（中工）近期陷入經營權攻防，寶佳集團旗下堡新投資自10月底以來在短時間內大舉買進中工股票，持股突破一成，引發市場對「非合意併購」的聯想。中工批評此舉為「禿鷹式掠奪」，並向主管機關喊話調查資金來源；董事長周志明更致信全體員工，強調這場爭奪戰牽動中工70多年基業，呼籲內部團結一致、守住經營主導權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
普發一萬「ATM領現」下周一開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」下周一（17）開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
外資大賣台積電！領完股利就處分16萬張背後盤算｜憶如犀利講
外資今（14）日大賣台股603億元創下今年第三大量，其中光台積電（2330）一檔就賣超高達1.7萬張之多，市值高達243億元。事實上外資這一路大賣神山，早從10月9日領完今年第一季股利後就開始，呈現賣多買少，合計賣超將近16.5萬張之多，盤算為何？耐人尋味。憶如犀利講 ・ 1 天前
快訊／美股持續血洗？開盤「眾科技巨頭幾乎全跌」
雖然美國政府停擺危機暫時告一段落，但日前聯準會（Fed）放鷹，加上關鍵經濟數據發布不確定性極大，還有輝達及其他人工智慧（AI）明星股下跌，上個交易日美股大盤慘烈，科技股估值過高的擔憂情緒在本次交易日是否會蔓延？今（14）日美股開盤，輝達、超微、台積電ADR等科技個股，幾乎沒有一檔股價走揚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 21 小時前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
目標價喊上65元！大摩讚旺宏「比想像中還強」、緯創GB300飆至1.5萬櫃 中信按讚「遭低估ETF等級標的」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI浪潮席捲台股，不只新創與晶圓巨頭受益，連傳統半導體與代工大廠也搭上新一輪成長列車。其中旺宏與緯創的後勢最被外資點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「納智捷」題材燒！裕隆3天急漲3成 市值暴增逾113億元
隨外界傳出裕隆（2201）集團旗下汽車品牌納智捷，將由鴻華先進完整取得股權，來完整本身銷售通路，裕隆股價直直飆，今（14）日台股雖然大跌，不過裕隆仍逆勢吸金、帶量上漲，股價逼近漲停一度飆上43.3元，細算近三天漲勢，竟已經飆逾32%，市值大漲113.95億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍EBC東森新聞 ・ 12 小時前