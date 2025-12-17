AI 電影時代來臨！「台灣網紅教父」只用一支手機做出百萬觀看的電影預告片！

【警政時報 司徒／臺北報導】2025 年 11 月，Sora2 在台灣正式開通下載，讓「用文字就能拍電影」變成一支手機就辦得到的事。「台灣網紅教父」黃冠融 King 立即下載 Sora App，只靠手機搭配 ChatGPT，在雲端調度出好萊塢等級的虛擬劇組——從主角生成、臉孔一致、分鏡設計，到動畫特效與場景規劃，全交給 AI 完成，最後做出一支三分鐘、漫威電影感的 AI 預告片。

Sora2 在台灣正式開通下載，讓「用文字就能拍電影」變成一支手機就辦得到的事。(圖/亞洲群星管理顧問 提供)

這場實驗，真正重要的不是「技術多厲害」，而是門檻被降到幾乎為零。過去要拍廣告、短劇或電影預告，一定得有導演、編劇、分鏡師、燈光、攝影師、剪接與特效團隊，現在只要一支手機就能啟動一整套 AI 廣告、AI 短劇、AI 電影 的流水線：創作者對著 ChatGPT 把想拍的畫面「用講的說清楚」，AI 就能幫忙發想腳本、拆分鏡頭、設計角色與場景，再交給 Sora2 生成具電影感的畫面。

在這樣的流程下，一般人不需要會寫腳本、不懂分鏡、不會剪接，甚至只靠開口說，就有機會把一支影片「說」到完成——不但可以自己當廣告主角，也可以親自演出 AI 短劇。黃冠融 King 認為，這代表內容產業正式進入「一人公司」時代：一個人、一部手機，就能扛起過去整個拍片團隊的工作，完成從發想到成片的全部流程。

黃冠融 King 把拍片流程全部濃縮到手機上完成。(圖/亞洲群星管理顧問 提供)

在這次實驗裡，黃冠融 King 把拍片流程全部濃縮到手機上完成。他先用 ChatGPT 發想故事主線，設定自己與其他角色在片中的定位，從性格、外型到服裝風格，都像在為電影做選角與人物小傳；接著進一步請 ChatGPT 依照電影預告的節奏，寫出以「秒」為單位的分鏡腳本，包含每一鏡的運鏡、構圖、氛圍與動作節奏，同時要求畫面中的主角臉孔與造型在不同鏡頭間保持一致。當分鏡與角色設定完成後，他再把這些文字指令交給 Sora2 生成多組影片版本，挑出最符合「漫威電影感」的畫面作為素材，最後在手機上完成剪輯與串接，濃縮出一支約三分鐘的 AI 電影預告片，幾天內就完成過去需要整個拍片團隊才能做到的工作量。

回顧內容發展，過去從部落格圖文、YouTube 長片、直播，一路走到被 TikTok 席捲的短視頻時代，現在正要進入 AI 創作世代。未來社群上新產生的內容，很可能有 超過 80％ 都由 AI 參與完成，而在海外，已經出現大量以 AI 角色與 AI IP 為主的創作者，單部影片破億觀看的案例屢見不鮮。這也代表：過去需要整個團隊才能完成的事，未來一個人就能做到——無論是拍廣告、拍短劇，還是拍電影，都可以用「一人公司」的概念完成全套創作與製作。

在黃冠融 King 眼中，最重要的學習條件只有三個字：先開始。(圖/亞洲群星管理顧問 提供)

回頭看，每一個世代都有自己的風口：當年抓住 YouTuber 浪潮的人，成了第一批吃到紅利的創作者；後來短視頻崛起，又換成敢玩 TikTok、Reels、Shorts 的人站上浪頭。黃冠融 King 認為，現在輪到 AI 內容與 AI 影像 成為新的風口——AI 電影、AI 廣告、AI 短劇，不只是技術展示，而是一般人賺取被動收入、開啟一人創業的全新入口。

在他眼中，最重要的學習條件只有三個字：先開始。先求開始，邊學邊做，在實作中找到自己的創作方向與平台定位。AI 不會真的取代人，但不會用 AI 的人，很可能會被「善用 AI 的人」取代。未來「一人公司」最核心的價值，不是你會多少軟體，而是你能不能把 AI 當成自己的助理、團隊與片場——當你願意踏出第一步、抓住這一波 AI 浪潮，AI 就會變成你長期累積作品與收入的推進器，而不是讓你被淘汰的理由。

