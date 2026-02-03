AI 高算力帶動鋁需求 巧新、寶緯、大成鋼與泰茂成未來明星題材
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導
在全球原物料結構中，金與銀長期被視為避險資產，銅反映工業景氣循環，鐵支撐傳統製造與基礎建設；而隨著 AI、高效運算與低碳轉型同步推進，「鋁」正快速躍升為新世代最具戰略價值的核心金屬。市場普遍認為，鋁不僅是工業材料，更是串聯 AI、能源效率與 ESG 的關鍵節點。
鋁兼具輕量化、高導熱性與高度可回收等特性，在 AI 應用快速擴張下，其重要性顯著提升。特別是在 AI 數據中心領域，隨著伺服器算力密度持續提高，散熱已成為建置與營運的關鍵瓶頸。鋁材廣泛應用於液冷板、熱交換器、伺服器機殼與電源管理結構，成為 AI 基礎設施不可或缺的材料。隨著 Google、Meta、Microsoft 等科技巨頭積極擴建數據中心，同時設定嚴格的減碳目標，低碳再生鋁逐步成為供應鏈中的「標配材料」。
在消費性電子端，AI 手機與 AI 筆電帶動新一波換機潮，也加速鋁合金機殼供應鏈的綠色轉型。品牌大廠明確要求提高再生鋁使用比例，甚至導入閉環回收機制，使具備高品質回收與加工能力的供應商，在供應鏈中取得更高話語權。再生鋁不僅能大幅降低能耗與碳排，也讓產品在 ESG 評分與成本控制上具備雙重優勢。
AI 技術本身也正反向改造再生鋁產業。透過 AI 視覺辨識與自動化分選設備，回收端可更精準區分不同鋁合金系列，提高純度並降低損耗；製程端則透過 AI 模型預測能耗與合金配比，進一步提升良率。再生鋁因此不再只是低價替代品，而是逐步轉型為具技術門檻與溢價能力的材料。
從供需結構觀察，鋁市亦出現明顯轉折。中國鋁產能已接近上限，新增供給空間有限，加上氧化鋁原料供應波動推升冶煉成本，使鋁價支撐力道增強。需求端則受 AI 數據中心、新能源車與綠能建設帶動，形成長期結構性成長。當銅價高漲、碳費與能源成本上升時，「以鋁代銅」的應用趨勢也進一步放大鋁的戰略地位。
在此趨勢下，台灣與亞洲鋁供應鏈逐漸成為市場焦點。台灣業者如巧新專注於鍛造鋁圈、再生鋁棒與鋁製懸吊系統，受惠於車用輕量化與再生鋁需求；寶緯深耕鋁擠型與工業擠型，產品廣泛應用於工業與基礎建設；大成鋼則以鋁捲板切入北美市場，搭上在地製造與關稅調整趨勢。放眼國際，中國宏橋作為全球最大的電解鋁生產商之一，亦在鋁價結構性轉強中具備指標意義。
值得關注的是，泰茂實業同樣被市場納入鋁與新能源相關題材的觀察名單。泰茂成立逾三十年，長期深耕汽車零組件與引擎相關產品，近年積極布局新能源事業，推出結合超級電容的綠能加速器與攜帶式緊急啟動器，切入節能、穩定供電與高效率應用場景。在全球產業朝向輕量化、低碳化與能源效率提升的趨勢下，具備製造基礎與能源應用經驗的企業，未來在鋁製品與再生鋁供應鏈中的角色，具備進一步延伸的想像空間。
市場普遍認為，在材料世代輪動之際，鋁正站上 AI 與綠能時代的核心位置，成為兼具成長性、避險屬性與 ESG 價值的關鍵金屬。
