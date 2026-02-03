AI？高雄驚見飄浮醫院 網笑：世界有bug了

高雄有民眾發現林園區一家醫院，乍看之下就像飄浮在半空中。（圖／東森新聞）





高雄有民眾發現林園區一家醫院，乍看之下就像飄浮在半空中，不只被網友質疑這是AI吧，甚至還因為畫面看起來太假，一度被社群刪文，但我們實際追查，是真的。

道路中間，一塊招牌與眾不同，寫著建佑醫院的長條狀物體，乍看之下彷彿飄在半空中一般，有網友就說是眼花，也有人說世界出現bug了，還有民眾質疑該不會是AI製圖的吧。

民眾vs.記者：「有點像AI，因為它後面的背景剛好切的太整齊了，所以看起來很像飄在..空中。」

民眾：「就像飄浮在空中，也很像那個牌樓一樣。」

原來這裡是高雄林園區，建佑醫院前方的廣告牆，去年10月開始進行防水工程，院方把張貼的廣告拆了，外牆漆上白色防水漆，而白牆跟天空顏色相近，造成飄浮的錯覺。

高雄建佑醫院院長室特助許哲源：「大家也都是哇怎麼會，就只不過刷個防水漆，怎麼會有這種效果。」

院方直到記者來採訪，才知道這大面積的油漆，讓不少人掉入魔法世界，以為醫院漂浮在半空中，成了另類奇景。

