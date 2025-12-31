AI「魔改」歷史革命影片瘋傳 大陸國家廣電總局出手整治

大陸廣電總局將出手整治以AI任意亂改（大陸方面稱『魔改』）歷史相關素材影視作品的網路影片。

大陸「國家廣電總局」決定出手整頓近來在大陸網路平台大量出現的「AI魔改影視內容」，整頓重點將鎖定以經典名著、歷史與革命題材的影視作品為素材，經「生成式AI」大幅改造過的影片，以防相關影片「亂人耳目」，預計整頓時間一個月。（葉柏毅報導）

據大陸「極目新聞」報導，隨著生成式人工智慧技術快速普及，大陸出現部分網路帳戶，利用AI工具，對經典影視作品與動畫片進行「魔改」，其實就是亂改，甚至出現低俗內容、背離原作等問題，對大陸網路傳播秩序造成影響，同時還衍生侵權與價值觀偏差等問題。

報導說，大陸廣電總局這次預計將花一個月的時間，專項整治，將重點清理以四大名著、歷史題材、革命題材及英雄人物影視作品為基礎的「AI魔改」影片，包括嚴重扭曲角色形象、渲染血腥暴力或獵奇低俗、以及對中華文化符號與歷史時空造成錯置的內容。同時，也將一併處理對兒童熟悉的動畫形象，進行不當改編的「邪惡動畫」。

官方要求，各網路視聽平台，必須落實內容管理責任，加強審核把關，對違規影片與問題帳號，進行清理與處置，以扭轉對「AI魔改」內容蔓延的情況。廣電主管部門表示，專項行動結束之後，將彙整整治成效，進一步研議長效治理機制，讓相關管理措施常態化。