AI 點火…台塑集團市值激增 南亞、南亞科扮要角

AI及半導體題材帶動，帶動台塑集團逆轉去年年初以來股價低迷頹勢，自去年第4季起市值大翻轉，根據昨（7）日最新統計，在南亞科（2408）及母公司南亞（1303）領軍下，台塑九大公司在最近一個季度市值增加逾8,500億元，成為資本市場最強集團股。

台塑集團過去一年受到美中兩強競爭引發的地緣政策影響，加上大陸新增石化產能衝擊全球供需平衡，以及川普關稅政策的變動影響，本業表現面臨重大挑戰。所幸台塑集團去年中旬宣布啟動「五大轉型與三發展方向」為營運轉型升級行動方針，將朝電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品及健康應用醫材三大產業深化利基布局。

廣告 廣告

其中，南亞成為轉型布局的關鍵角色，南亞除了跨足高階終端醫材之外，在高階電子材料領域的布局含蓋玻纖絲、樹脂、銅箔、基板到電路板，建構完整上下游，發展超低介電、超低損耗材料，鎖定5G／6G通訊與AI伺服器需求，並同步開發電子級化學品與半導體用材料。

南亞去年下半年起更受惠大陸銅箔基板（CCL）三度漲價，帶動南亞第4季CCL及玻纖布報價跟進調漲。在AI相關投資不斷擴張的帶動下，南亞電子材料產品營收連五月向上攀升。

到了近期，南亞更受惠轉投資南亞科DRAM報價持續看漲，因南亞科日前公布去年12月合併營收120.17億元，連續二個月創新高，第4季合併營收300.94億元，更是改寫單季新猷，法人預期今年首季DRAM合約價可望較上季暴增五、六成，南亞科基本面仍將強強滾。

除了南亞之外，台塑在電子產業升級布局也不遑多讓，公司積極擴大關鍵材料產能，包括台塑勝高12吋矽晶圓廠擴建計畫，以及台塑大金電子級氫氟酸年產1.3萬噸擴建工程；同時推動台塑德山電子級異丙醇（IPA）3萬噸、顯影液（TMAH）5,000噸產能建置，並進行3萬噸電子級異丙醇與4,716噸回收電子級異丙醇擴建，強化半導體製程用化學品供應能力。

台化也持續強化材料研發與循環經濟布局，其開發的輕量化阻燃聚碳酸酯（PC）複合材料，主要應用於AI伺服器電池備援系統（BBU），目標搶占全球市場30%。

台塑化則加速低碳轉型布局，除已產銷5,500噸永續航空燃油（SAF），未來SAF年產量可望提升至5萬噸；此外，與美國KRATON合資成立的台塑科騰公司，在符合4.7期環評承諾條件下，規劃進行新產品擴建，增設Cyclone製程以生產高分子量（HMW）產品，擴大高值化材料布局。

【看原文連結】

更多udn報導

去年兩次！美股跟1指數同時走揚 大場面恐要來

網購災難…他狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了

他驚荷包蛋竟要140元 網揭店面地段喊合理

曾因猥褻退團 前偶像遭爆靠做1事年賺7千萬日圓