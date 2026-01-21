AI 點火 晶片電阻變身戰略物資

AI伺服器功耗快速攀升，資料中心運算平台朝高電流、高電壓與高功率密度發展，帶動電源管理與系統穩定需求同步升高，讓過去長期被視為基礎元件的晶片電阻，搖身一變成為AI世代的「戰略性物資」，伴隨各項原料漲價，促成這波晶片電阻報價漲勢。

業界指出，在AI世代，晶片電阻是攸關電流控制、系統安全與長時間運作穩定度的關鍵元件，國巨（2327）、華新科（2492）等台灣被動元件廠將迎來另一波成長動能。

業界分析，晶片電阻主要功能為控制與限制電路中的電流與電壓，並透過將電能轉換為熱能，達到分壓、電流感測、ESD 防護與電路保護等目的，廣泛應用於手機、電腦、通訊設備、汽車電子與電源供應器等產品。隨著電子設備朝小型化、高密度與高功率演進，晶片電阻憑藉體積小、適合自動化安裝等特性，已成為現代電子產品不可或缺的主流元件。

進入AI與高效能運算時代，晶片電阻的重要性進一步放大。業界分析，AI伺服器電源模組與高速運算板對電流監控、負載分流與保護設計需求大幅提高，使晶片電阻用量可望較傳統伺服器成長一至二倍，且幾乎全數導向高功率、高精度與高可靠度的高產品均價（ASP）規格產品，隨GPU、ASIC功耗持續提高，高電壓架構成為資料中心發展方向，電阻在高壓環境下的穩定性與耐久度，直接影響系統安全與壽命。

法人認為，台廠在此波結構轉換中亦具備地緣政治優勢，主要雲端服務供應商普遍不採用陸系被動元件，讓台系廠商在AI與資料中心供應鏈中，具備優先導入機會。

