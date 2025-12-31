AI 點火、記憶體噴出！十大成交額全解密 它贏過台積成吸金王

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 隨著全球記憶體供需結構明顯反轉、AI 應用快速擴散，相關產品報價持續上揚，帶動市場對獲利與成長性的想像空間；同時，先進製程、封測、光通訊與特殊製程等關鍵供應鏈亦成為資金布局焦點。

盤面雖有個股震盪，但中長期產業趨勢明確，顯示資金仍積極卡位具基本面與成長題材的核心標的。在資金動能與產業題材共振下，昨日(30日)台股十大成交額個股呈現高度集中於AI、半導體與記憶體族群。以下是國泰證期整理解析十大成交金額排行：

華邦電 2344

收盤 83.70 元，漲 8.84%，成交金額 327.79 億元。

全球記憶體供需反轉、AI 浪潮推動的構性行情，記憶體產品漲價潮延續到明年，推升公司獲利能力與營運動能。

台積電 2330

收盤 1,520 元，跌 0.65%，成交金額 305.80 億元。

昨日股價雖小幅下跌，但基本面強健，掌握 3 奈米量產，並積極推進 2 奈米與 A14 製程，積極擴充產能。

南亞科 2408

收盤 194.50 元，漲 3.18%，成交金額 293.68 億元。

受惠於 AI 應用需求爆發，全球記憶體市場供需狀況緊張，DDR4/DDR5 報價持續上漲，市場對其營運展望樂觀。

群創 3481

收盤 16.30 元，漲 9.76%，成交金額 139.48 億元。

近期股價強勢上漲，主因傳出取得 SpaceX 射頻晶片元件封裝大單，市場資金湧入，然其傳統業務獲利壓力仍大。

京元電子 2449

收盤 243.50 元，跌 0.61%，成交金額 127.97 億元。

主因 AI 熱潮持續之下，帶動封測需求強勁，在 AI、高效能運算、ASIC 晶片測試供應鏈中扮演關鍵角色。

威剛 3260

收盤 260.50 元，漲 8.09%，成交金額 95.89 億元。

近期股價強勢，主要受惠記憶體報價飆漲與 AI 應用需求推動，在消費性記憶體模組市場市占率居前且積極打造低碳智慧運輸鏈。

富喬 1815

收盤 96.90 元，跌 1.92%，成交金額 89.65 億元。

受惠於 AI 伺服器需求推升 Low DK 的強勁成長，目標在 4Q25 將先進製程產能比重提升至 50% 以上。

尖點 8021

收盤 186.50 元，漲 0.81%，成交金額 86.97 億元。

專注於高階電路板精密鑽孔工具，公司在泰國新廠啟動，預估明年起逐步發酵，也與其他 PCB 大廠合作，強化供應鏈。

華星光 4979

收盤 313.50 元，漲 5.91%，成交金額 86.93 億元。

受惠 AI 與資料中心光通訊需求爆發，連續波雷射出貨量倍增，400G 出貨量居全球前列，正加速導入 800G 規格。

力積電 6770

收盤 40.25 元，漲 1.51%，成交金額 84.33 億元。

專注於特殊製程與記憶體代工，加上受惠於 AI、車用與利基型晶片需求推動，市場預估 2026 年營收將持續成長。

