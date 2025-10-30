AI+3D引爆戶外廣告新革命 李丞軒博士：智慧排成、沈浸互動、永續

隨著AI人工智慧浪潮席捲全球，戶外廣告產業正站在轉型的臨界點。AI與裸視3D的結合，正重塑行銷的未來版圖：前者讓廣告能因應人流、天氣、時間甚至即時事件進行動態調整，推動從「單向曝光」走向「智慧互動」；後者則把靜態畫面轉化為沉浸式體驗，顛覆大眾對傳統廣告的既有印象，讓品牌的存在更具記憶度與話題性。

合和集團創辦人暨戶外媒體專家李丞軒博士指出，台灣已經在大型LED廣告牆導入裸視3D技術，創造震撼效果。但若要真正實現價值，必須進一步導入AI，讓廣告內容能即時生成、智慧排程，甚至針對不同族群提供多版本動態調度，才能真正貼近生活場景與消費者需求。

台灣痛點：硬體領先，內容落後

李丞軒博士直言，台灣在戶外廣告的硬體基礎上具備優勢，但「軟體」與「內容」的不足正成為產業天花板。他點出三大痛點：

內容製作週期過長、成本過高：3D 廣告素材仍仰賴高度專業團隊，難以規模化。 缺乏跨產業合作：品牌、廣告代理商、創作者與科技公司之間缺少整合平台，導致創意落地效率不足。 數據閉環不完整：多數戶外廣告仍停留在曝光與觸及層面，無法與電商、支付、會員系統串聯，缺乏投資回報率（ROI）的可量測依據。





全球趨勢：沉浸×互動× ROI 驅動

新宿「超真實貓咪」引發社群討論。圖／https://www.gotokyo.org/ 、合和集團提供

裸視3D戶外廣告屢屢掀起全球討論，社群轉發與新聞報導頻繁。圖／https://www.gotokyo.org/ 、合和集團提供

國際市場已展現AI+3D廣告的巨大潛力：

紐約時代廣場：導入AI與3D的沉浸式廣告，互動參與率提升超過40%，帶動消費行為轉換。

東京新宿「3D貓牆」：吸引大量觀光人潮，創造高達數十億次的全球社群曝光，成為「城市新地標」與「品牌話題引擎」。

市場規模數據：根據Grand View Research報告，全球AI廣告市場規模將於2030年突破1兆美元，其中AI DOOH數位戶外廣告為成長迅速的應用領域之一。

AI應用花費規模。圖／合和集團提供

這些案例顯示，戶外廣告不再只是城市的「看板」，而是能驅動消費者參與、提升品牌互動、並帶來實質轉化的數據化媒體資產。圖／合和集團提供

解方與未來：智慧×體驗×永續

李丞軒博士提出，若要推動台灣戶外廣告邁向國際舞台，必須聚焦三大策略：

生成式AI加速內容產製：AI可大幅縮短3D素材產製週期，降低成本，同時為品牌提供更高的靈活度。

跨界整合生態系：廣告將不再是單一產業的任務，而是品牌主、代理商、藝術創作者與科技公司共同創作的成果。

模組化模板化標準：透過模組化的素材與流程，廣告上架能如同「即時部署」，讓市場反應速度加快。

他進一步展望2025至2026年的三大新佈局：

地標級AI+3D廣告牆：結合科技與創意，打造「城市新地標」，讓戶外媒體成為城市文化與品牌行銷的交匯點。 AI智慧排程系統：自動化調整廣告內容，將「天氣、時間、人流」等因子即時轉換為行銷素材，實現真正的情境行銷（Contextual Marketing）。 沉浸式互動體驗：觀眾不僅是「觀看者」，更能成為「參與者」。裸視3D×AR技術讓消費者能與品牌互動、拍照、分享，帶動二次社群傳播。

後疫情時代的價值躍升：不只是廣告，更是城市文化

李丞軒博士強調，AI與3D的結合，將推動戶外廣告邁向「智慧 ×體驗 ×永續」 的新時代。他解釋：「未來的成功關鍵，不僅是技術的炫目，而是能否轉化為行銷投資回報，甚至成為城市文化的一部分。」

這意味著，未來的廣告牆可能不僅是品牌曝光載體，也將承擔ESG與永續責任。透過節能LED與太陽能燈箱，廣告媒體能同時成為企業社會責任的展示場域。

從AI智慧排程到沉浸式3D互動，再到永續導向的發展，台灣戶外廣告產業正迎來「黃金十年」。若能突破內容與數據的痛點，並積極擁抱國際趨勢，台灣將不僅是技術追隨者，更有機會成為亞洲戶外廣告創新的示範基地。

李丞軒博士最後指出：「戶外廣告的未來，不在於有多大的螢幕，而在於能否與消費者心智產生連結。」迎向AI內容世代，品牌通過戶外場域，實現AI創意互動，無縫連結公域到私域，將是擁抱新世代消費者的決戰時刻。

台中捷運、台北捷運都已導入互動屏幕，靜候品牌虛位以待。圖／合和集團提供

