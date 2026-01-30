AI不只會畫圖！AWS、網創資訊解析生成式AI如何接管遊戲開發與營運

在今年的台北國際電玩展 (Taipei Game Show)期間，除了多款遊戲新作展示，遊戲產業背後的技術驅動力——人工智慧，尤其是生成式AI (Generative AI)，已經從去年的「話題」正式進入「落地應用」的爆發期。

▲生成式AI (Generative AI)，已經從去年的「話題」正式進入「落地應用」的爆發期

在此次活動中，AWS台灣生成式AI資深商務推廣經理楊書維，以及網創資訊 (Netron)業務經理楊婕，分別從雲端基礎設施與實際應用解決方案的角度，深入剖析了生成式AI如何滲透進遊戲開發的每一個細節，從編碼、美術，一路到解決讓遊戲公司頭痛的「知識斷層」與玩家客服問題。

AWS楊書維：生成式AI不只會畫圖，更要接管遊戲的「全生命週期」

過去談論遊戲AI，往往聚焦在NPC會不會卡牆，或是美術生成圖是否自然。但在AWS台灣生成式AI資深商務推廣經理楊書維的觀察中，生成式AI的戰場已經擴大到遊戲開發 (Build)、營運 (Operate)與成長 (Grow)三大階段。

▲生成式AI的戰場已經擴大到遊戲開發 (Build)、營運 (Operate)與成長 (Grow)三大階段

楊書維指出，目前的遊戲產業正面臨內容需求量大增、跨平台佈署困難，以及開發成本飆升的挑戰。而AWS在過去一年觀察到，生成式AI導入已經從單純的圖像生成，進化到更核心的生產力環節，主要歸納為五大應用場景：編碼輔助、NPC與內容生成、創意發想、在地化翻譯，以及品質測試 (QA)。

「這一年來，模型的能力不再是幻覺，而是真的能解決問題」。楊書維在分享中舉例，像是Amazon Q Developer這類工具，能直接協助開發者撰寫或優化程式編碼，解決了分散式團隊協作的技術門檻。

而在遊戲體驗上，最有趣的案例莫過於索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment)利用AWS的技術打造「玩家教練」。楊書維分享數據指出：「85%的玩家在遊戲失敗時會怪罪自己，但其實很多時候是遊戲設計的問題，或是玩家不知道怎麼玩」。透過AI分析玩家行為數據，系統就能即時給予個人化的指導 (例如在射擊遊戲中建議玩家調整準心位置)，這比傳統的死板教學更能留住玩家。

此外，Amazon Games在開發MMORPG《美洲新世界》 (New World)時，也利用生成式AI來模擬新種族 (如半人馬)加入遊戲後的平衡性影響。這意味AI不僅是生成內容，更成為了遊戲數值平衡的「虛擬測試員」，大幅縮短遊戲正式上市前的調整時間。

▲生成式AI導入已經從單純的圖像生成，進化到更核心的生產力環節

網創資訊楊婕：打破「知識孤島」，讓AI成為超級客服與遊戲分析師

擁有強大的算力與模型後，遊戲公司內部如何消化龐大的資訊？網創資訊業務經理楊婕則點出遊戲業長期以來的痛點——知識孤島 (Knowledge Silos)。

▲知識孤島通常造成跨部門溝通驚人的潛在成本

由於遊戲開發涉及策劃、美術、程式等多個部門，文件散落在Wiki、Confluence等服務，甚至是資深員工的腦袋裡。「只要人一離職，知識就斷層」，楊婕一針見血地指出，為了找一份設定檔或解決一個漏洞 (bug)，導致跨部門溝通的潛在成本往往高得嚇人。

而由網創資訊推出、建立在AWS Bedrock基礎環境的NAVI企業級AI知識庫解決方案，則是試圖解決這個問題。楊婕強調，NAVI的核心在於安全性與靈活性，畢竟遊戲設定與原始碼是公司的最高機密，透過私有化佈署與權限控管，企業能更安心地將資料「餵」給AI。

這套系統在遊戲業主要有兩個應用方向：

• 內部的「遊戲分析師」：開發人員或專案經理可以直接用自然語言詢問AI：「我們上次更新的Boss數值設定在哪？」，或是「這段編碼的邏輯是什麼？」，AI就能像一個永遠都在線上待機的資深前輩，可瞬間從海量文件中撈出答案，打破部門間的資訊隔閡。

▲AI能像一個永遠都在線上待機的資深前輩，可瞬間從海量文件中撈出答案，打破部門間的資訊隔閡

• 外部的「超級客服」：不同於傳統只會回覆罐頭訊息的聊天機器人 (Chatbot)，整合生成式AI的客服更能理解遊戲語境，並且給予合適解答。當玩家問「這關怎麼過？」等問題時，AI就能基於遊戲攻略庫給出精準建議，甚至能處理多語系需求，直接解決全球化營運的客服人力缺口。

▲整合生成式AI的客服更能理解遊戲語境，並且給予合適解答

分析觀點：AI已從「工具」進化為「協作夥伴」

筆者認為，過去一年我們還在討論AI繪圖是否會取代美術，而現在的焦點已經轉向「如何利用AI串聯破碎的開發流程」。無論是AWS強調利用AI進行自動化遊戲品質測試與相關數值平衡，或是網創資訊提出的企業知識庫，其核心想法都是「降本增效」。

特別值得注意的是，AI正在讓遊戲變得更「懂」玩家。從Sony的AI教練到能陪聊的NPC，未來的遊戲體驗將不再是單向的內容輸出，而是雙向的互動。對於開發者而言，AI不再只是生成素材的工具，更像是一位全天候待命的Copilot，協助處理那些繁瑣、重複性高，或是人類難以憑直覺判斷的大數據分析工作。

當然，隨著AI深入核心開發環節，資料隱私與安全性將成為下一個戰場。如同楊婕所強調的，企業級的資安合規將是遊戲公司導入AI的大前提，而這場由生成式AI掀起的遊戲革命，顯然才正要開始。

