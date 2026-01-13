趨勢科技今日 (1/13) 公布「2026年五大詐騙趨勢預測」，指出AI詐騙已成為全球主流，犯罪份子利用AI進行多渠道滲透與客製化操弄。針對台灣市場，趨勢科技亦更新旗下「AI防詐達人」App，推出全新的「家庭守護圈」功能，試圖透過親友間的互相提醒，構築更緊密的防護網。

AI詐騙成2026主流！趨勢科技揭五大趨勢：網購詐騙在台最猖獗，推「家庭守護圈」全家共防

趨勢一：社群平台武器化，這是一場「跨平台」的導流戰

過去詐騙可能只發生在單一管道，但現在詐騙集團更擅長打「組合拳」。趨勢科技指出，全球詐騙已演變為結合訊息、語音、影像的混合式攻擊。

在台灣，最常見的手法是「社群導流」。詐騙集團首先在Facebook、Instagram等公開平台投放廣告或假貼文，建立初步信任後，再要求受害者「加1LINE」進行私聊。

這種做法的目的在於規避公開平台的審查機制，一旦進入加密通訊軟體 (如LINE)，資安軟體便難以主動偵測對話內容中的惡意連結，形成難以溯源的「快閃式詐騙鏈」。

趨勢二：台灣人最愛買，「網購詐騙」成在地主流

雖然全球趨勢顯示戀愛詐騙與投資詐騙造成的損失金額龐大，但在台灣，「網購詐騙」才是最大宗。根據警政署165打詐儀表板數據，自2025年下半年起，網購詐騙持續位居榜首。

犯罪份子利用民眾貪小便宜的心態，以低於市價、限時限量等話術誘騙下單。此外，冒充物流公司的簡訊詐騙也相當猖獗，近五成民眾曾收過要求點擊連結確認配送資訊的釣魚簡訊。

趨勢三：AI擴大規模，自動化生成內容讓「養套殺」更逼真

AI技術的普及降低了詐騙門檻。透過深偽技術 (Deepfake) 與自動化生成工具，詐騙集團能快速創造高度逼真的人物影像、聲音與對話腳本。

趨勢科技預測，未來AI將能自動研究目標對象、撰寫客製化訊息並動態調整詐騙策略，這讓傳統的「養套殺」手法不再需要大量人力，卻能達到更高的成功率與規模。

趨勢四：即時授權支付詐騙攀升

隨著轉帳工具日益便利，「即時授權支付詐騙」 (Authorized Push Payment Fraud)正快速崛起。詐騙者會假冒銀行或商家，利用「帳戶凍結」、「異常扣款」等緊急情境，誘使受害者在驚慌中「主動」授權轉帳。

由於這類交易是受害者本人授權，且資金通常「即轉即走」，一旦匯出往往難以追回。調查顯示，僅有13%的受害者會在第一時間選擇報警，顯示民眾對此類手法的警覺性仍低。

趨勢五：假冒身分詐騙，連網紅都被利用

除了傳統的假冒銀行、物流，現在連「微網紅」或特定興趣社群的版主都可能被AI偽造。詐騙集團利用大眾對品牌的信任感投放誘餌，調查顯示超過六成台灣民眾曾看過假冒知名品牌的詐騙網站。

AI防詐達人新功能：「家庭守護圈」

面對無孔不入的AI詐騙，單靠個人防護已顯不足。趨勢科技在其「AI防詐達人」App中推出了 「家庭守護圈」功能。

這項功能允許使用者將家人 (特別是長輩或兒童)加入守護圈。當成員的手機接收到可疑來電、簡訊或試圖加陌生LINE好友時，系統會經由AI判斷風險，並即時發送預警通知給「主照顧者」。這讓熟悉數位工具的年輕世代，能成為家中長輩的數位保鑣，將防護範圍從個人擴展至全家。

不過，趨勢科技也坦承受限用戶隱私保障，目前僅能依照用戶實際操作流程等軌跡判斷是否可能被詐騙，進而在操作畫面跳出提示訊息，提醒用戶可能正在面臨被詐騙情況，卻無法即時透過「窺看」用戶隱私內容方式判斷是否有詐騙風險。

例如，詐騙集團若以深偽技術產生虛假圖像、聲音內容，藉此進行誘騙的情況，現階段僅能仰賴用戶自行透過趨勢科技提供識別工具進行查驗，因此也呼籲用戶應培養警覺性，對於可疑內容應該有一定防備心理，並且進一步作主動確認，避免被詐騙集團利用心理漏洞造成傷害。

