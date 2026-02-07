AI EXPO Taiwan五週年推主題曲、創作者影響力大賞 全民票選開跑

【記者呂承哲／台北報導】亞洲指標性人工智慧博覽會 AI EXPO Taiwan 邁入第五屆，主辦單位 DIGITIMES 於6日宣布啟動五週年系列慶祝活動，首度公開年度紀念單曲《Starting Now》，並攜手大數據分析平台 網路溫度計 DailyView 舉辦首屆「創作者影響力大賞」，同時推出全新節目《創作之巔》，從音樂、內容創作到跨界對談，全方位擴大AI科技影響力。

為紀念AI EXPO Taiwan走過五年里程碑，主辦單位特別推出與AI協作共創的年度主題曲《Starting Now》。歌曲以「Five years of steps in one great endeavor」為核心意象，歌詞融入神經核心、數據流等AI元素，象徵人類與科技並肩前行、將未知轉化為可預見未來的過程，官方MV已於YouTube平台上線，獻給長期投入AI產業與應用發展的從業者與創作者。

除主題曲外，今年活動最大亮點之一，為首度舉辦的「創作者影響力大賞」。DIGITIMES指出，在生成式AI與知識型內容快速擴散的時代，科技內容創作者已成為大眾理解AI的重要入口，因此特別結合網路溫度計的大數據聲量分析，透過客觀數據與專業評選機制，選出具高度影響力的科技知識傳播者。

首屆影響力大賞共選出21位創作者晉級第二階段，涵蓋YouTube、Podcast與Instagram三大平台。YouTube類別入圍者包含PanSci泛科學、電獺少女、與軒軒講等頻道；Podcast方面則由科技浪、科技工作講等節目領軍；Instagram則以AI與科技知識型帳號為主。最終將選出各平台「年度風雲創作者」、「年度卓越創作者」，並設有跨平台「年度最具影響力創作者」與「評審團獎」。

評選機制採雙軌制，結合網路溫度計聲量調查（占比60%）與全民票選（占比40%），即日起開放線上投票至3月6日止。主辦單位表示，得獎名單將於AI EXPO Taiwan展覽第二日、3月26日舉行頒獎典禮正式揭曉，完成投票並到場參與者，亦有機會獲得獎金回饋。

此外，DIGITIMES亦攜手竹科廣播電台 IC之音 推出全新節目《創作之巔》，邀請入圍創作者分享科技內容創作歷程、知識轉譯與變現經驗，並邀請資深媒體人 范琪斐 擔任特別來賓，透過深度對談，探討AI時代內容產業的下一步。

主辦單位指出，透過音樂、創作與對話多元形式，AI EXPO Taiwan期盼持續擴大AI知識的社會影響力，讓科技不再只是產業議題，而是全民可參與、可理解的共同語言。

