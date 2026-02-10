AI EXPO Taiwan迎五週年發布AI共創單曲

生活中心／綜合報導

亞洲指標性人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan 邁入第五屆，主辦單位DIGITIMES今（6日）宣布一系列五週年慶祝活動，不僅首度公開紀念單曲《Starting Now》，更與大數據權威「網路溫度計DailyView」強強聯手，舉辦首屆「創作者影響力大賞」，肯定內容創作者已成為AI時代的重要學習來源。同時，與IC之音合作的全新節目《創作之巔》也正式開播，全方位引爆AI科技話題。

五年磨一劍！年度主題曲《Starting Now》發表

為紀念博覽會邁入五週年，AI EXPO Taiwan特別推出與AI協作共創的年度主題曲《Starting Now》。這首歌曲以"Five years of steps in one great endeavor"（五年的一大步）破題，歌詞融入了「神經核心(Neural core)」、「數據流(Data stream)」等AI意象，象徵著人類與科技並肩前行，將未知轉化為可見未來的歷程，MV已於YouTube頻道正式上線，透過充滿未來感的旋律，獻給所有在AI領域奮鬥的先行者。觀看MV：https://youtu.be/1vJzJnp-tEY

全台首屆「創作者影響力大賞」入圍名單出爐，全民投票即日開跑

不僅有音樂饗宴，主辦單位今年更首度針對優質科技內容創作者舉辦「創作者影響力大賞」。本次評選特別與「網路溫度計」合作，透過大數據分析與專業評選，試圖在資訊爆炸的時代，篩選出最具含金量的科技知識傳播者。

經過嚴謹篩選，官方正式公布第二階段晉級名單，共有21位創作者脫穎而出，詳細入圍名單如下：

YouTube創作者（8位入圍）：由科普龍頭「PanSci泛科學」領跑，緊隨其後的是「電獺少女-女孩的科技日常」與「與軒軒講」。其他晉級者包括「科技旅人毛巾」、「曲博科技教室」、「柚智夫妻X雷蒙三十」、「I'm阿湯」與「大有牧森」等優質頻道。

Podcast創作者（8位入圍）：聲音內容競爭同樣激烈，由「科技浪」與「科技工作講」領軍。其他晉級者包含「科技領航家」、「大智若魚」、「怪獸科技公司」、「軟工聊溝通」、「未來雜貨電」以及「馬力歐陪你喝一杯」等知名節目。

Instagram創作者（5位入圍）：在短影音與圖像內容方面，「S的AI研究所」表現亮眼居首。其餘晉級者為「nuva林上哲」、「Eugenia叡一」、「軟式生活」及「AI資訊創作人」。

三大平台將各自選出「年度風雲創作者」與「年度卓越創作者」，另設有跨平台的「年度最具影響力創作者」以及「評審團獎」。評選機制將結合網路溫度計聲量調查（占比60%）與全民票選（占比40%），即日起至3/6（五）開放線上投票，邀請大眾一同支持心目中的優質科技創作者。各獎項得主將於AI EXPO Taiwan展覽第二日3/26（四）頒獎典禮正式揭曉，凡完成投票並親臨典禮現場，還有機會獲得3,000元獎金。活動詳情：https://www.ai-expo.tw/creators.asp

跨界對談！IC之音《創作之巔》探討科技內容變現之路

為了讓大眾更深入了解科技創作者的心路歷程，DIGITIMES亦與竹科廣播電台IC之音攜手合作，推出特別節目《創作之巔》。節目將邀請入圍的優秀創作者現身說法，分享如何將艱澀的科技知識轉化為大眾易懂的語言，以及內容變現的實戰經驗。此外，資深媒體人范琪斐也將以特別來賓方式壓軸登場，帶來精彩的觀點分享。

收聽節目：https://www.ic975.com/programs/228

【展覽資訊】

時間：2026年3月25日（三）至3月27日（五）

地點：台北圓山花博爭艷館

官方網站：https://ai-expo.tw/（第一波免費參觀登記正式開放）

