AI EXPO Taiwan 2026 3/25花博爭豔館登場 Google、NVIDIA與250家科技品牌共構AI全景生態系
【民眾新聞網方健龍綜合報導】全球AI浪潮進入關鍵轉捩點，跨域應用加速落地，成為推動產業升級的核心動力。年度最大人工智慧生態系盛會「AI EXPO Taiwan 2026」盛大回歸，將於3月25日至27日在圓山花博爭艷館隆重開幕。繼去年創下2.6萬觀展人次佳績後，適逢展會五週年，今年規模全面升級，將集結全球超過250家知名科技品牌、逾60位企業專家領袖及100個跨域生態鏈夥伴，共同擘劃AI全景生態系，預計吸引超過5萬名產業決策者共襄盛舉。
本屆展會由DIGITIMES 、IC之音竹科廣播、中原大學智慧運算與量子資訊學院共同主辦，攜手臺北市政府教育局、新北市政府青年局、財團法人人工智慧科技基金會、台灣人工智慧晶片聯盟、十分好創意、網路溫度計、BIG DATA大數據公司、伊甸基金會、兒童福利聯盟等單位協辦，透過跨域資源串聯，打造台灣最具代表性的 AI 博覽會。
DIGITIMES Research 預估，2026-2030年生成式AI將為全球經持續帶入成長動能。為對接政府日前宣布的「AI 新十大建設」國家戰略，本屆展會以「AI．X」為核心主軸，重新定義產業進化軌跡，「X」不僅象徵AI帶來異業交會的創新加乘，更是驅動未來發展的無窮潛力與定義新紀元的全新藍圖。
年度含金量最高的大會主論壇「不知講堂（X Forum）」將帶來具全球影響力的關鍵對談。開幕邀請榮獲聯合國教科文組織認證「世界量子百強」的張慶瑞博士，與Google及NVIDIA技術與策略領袖同台，三方聚焦「AI × 量子 × 極限算力」，深入探討次世代運算架構如何突破傳統瓶頸，成為驅動未來十年產業發展的極限引擎。
「未來展場（X Space）」規劃三大關鍵展區，分別聚焦技術基礎建設、產業應用及未來動能，打造橫跨現在與未來的完整AI生態展示場域，引導參觀者洞察關鍵趨勢與跨域應用。
此外，AI EXPO Taiwan 正逐步成為亞太地區的科技溝通中樞，今年特別攜手 AI EXPO Korea、AI+ Power Hong Kong 與 Tech Week Singapore等亞洲指標性展會夥伴，共同打造國際展區，更展現台灣在國際 AI 技術交流中的主導地位。
AI EXPO Taiwan 2026持續實踐永續責任，推動「用AI支持愛」公益計畫，攜手伊甸社會福利基金會與兒童福利聯盟，除沿襲每位參觀者入場即捐助新台幣 10 元的傳統外，五週年特別推出「愛的五次方」企劃，凡於現場參與未來信箱投遞活動，愛心捐贈金額將升級為50元，全力支持偏鄉教育與弱勢關懷。
