《AI Master of the Future》AI天王名師＃人工智慧未來之主

🎵 **《AI Master of the Future》AI天王名師**

Lyrics by J.T. Chen 陳俊廷-MR.CCT新聞音樂網

「城市的燈不會睡，AI也整夜在進化...」。他，鄭憲聰老師今年單就勞動部高雄AI課程一路八期，放眼當前無「師」能及，學生跨區、跨域都變鐵粉。他的社會觀察敏銳的像專業的一線記者，甚至能看穿更多變化。資深媒體人陳俊廷電台影音3004集邀鄭憲聰「名師開講」節目採預錄，民生電台FM89.7今16日(日)下午5點首播共一小時，影音網媒同步上線，資深媒體與天王名師的精彩的對話，除前瞻的AI行銷外，甚至運用AI陪你上市場A選西瓜的AI生活化應用，尤其結語時，針對論文檢核與當前應用秘訣首公開。

主持人說：如果說「AI天王名師」這四個字有誰配得上，我會說，就是他。

鄭憲聰老師。雖然鄭老師說，天王愧不敢當啦。惟嫻熟產官學與民間社會的我，還是得說：AI天王名師就是鄭憲聰。MR.CCT新聞音樂網製作《AI Master of the Future》中譯「人工智慧未來之主」，每段歌詞都是AI天王名師的重點，歌詞主要為英文，穿插兩句中文走流行抒情＋有記憶點的旋律感，帶點激勵與象徵未來感，保留原本主歌的敘事力。

【Verse｜主歌】

EN:City lights never sleep, and AI keeps evolving overnight.

中： 城市的燈不會睡，而 AI 也整夜在進化。

EN:Eight courses in a row this year — students follow him like a guiding light.

中： 勞動部課程一路開到八期，學生跟著他像追一盞光。

EN:Sharply he sees the world, sharper than reporters at the front line.

中： 他的觀察力比一線記者還銳利。

EN:QR codes for beggars now — he laughs, “AI turns trouble into something fine.”

中： 乞丐都用 QR 的年代，他笑說：「痛點丟給 AI 就不複雜。」

EN:Episode 3004, the red light shines inside the studio booth.

中： 第三千零四集，錄音室紅燈亮的那刻。

EN:Four students coding at midnight — food delivery started with youth.

中： 四位交大學生熬夜寫程式，外送平台就此誕生。

EN:AI never sleeps and learns on its own, even picking fruit with you at the stall.

中： AI 不睡、會自學，甚至能陪你在市場挑西瓜。

EN:The world is changing faster than ever, and somehow we’re changing through it all.

中： 世界一直變，我們也在變化之中。

【Chorus｜副歌】

EN:AI lights the road ahead — a brand-new path for you.

中： AI 在前面亮著——那是一條全新的路。

EN:Walk with it and someday you’ll build your own breakthrough.

中： 跟著走，你終會走出自己的版圖。

EN:It won’t replace you — it upgrades the best inside your soul.

中： 它不是取代你，而是放大你心裡最好的那部分。

EN:He says those who follow will find a wiser, brighter role.

中： 他說會跟的人，就會長出更亮的慧根。

EN (Hook):

And the future starts with you.

中： 未來，就是從你開始。

【Outro｜尾句】

EN:“AI won’t take your place — it takes you where you could never go.”

中： 「AI 不是取代，而是帶你去你到不了的地方。」

EN:And in that moment, the future glows.

中： 在那一瞬間，未來整個亮了起來。

