在雲端業務與YouTube強勁成長的帶動下，Alphabet年度總營收首度突破4000億美元，年增率達15%。除了營收創新高，Google執行長Sundar Pichai更在電話會議中揭露，旗下的AI助理Gemini App月活躍用戶數 (MAU)已正式超越7.5億，顯示在Gemini 3模型推出後，Google在AI戰場的反攻號角已然奏效。

AI變現有成？Alphabet年營收首度突破4000億美元，Gemini月活躍用戶衝上7.5億人數

Gemini 3神助攻，用戶數直追ChatGPT

根據財報數據，Gemini App的月活躍用戶數從上一季的6.5億人，在短短一季內暴增至7.5億人規模，主要歸功於去年11月推出的Gemini 3模型。

Sundar Pichai形容Gemini 3是Google史上「採用速度最快」的模型。相比之下，Meta AI目前約有5億月活躍用戶，而ChatGPT在2025年底的預估數據約為8.1億至9億之間，意味Google與OpenAI之間的用戶差距正在快速縮小。

此外，Google的API使用量也相當驚人，目前每分鐘處理超過100億個Token。而Sundar Pichai也提到，未來將與蘋果深度合作，藉由客製化版本的Gemini 3模型驅動新版Siri數位助理服務，這勢必會再帶動一波使用量。

YouTube與Google Cloud成為新金雞母

除了AI，傳統業務表現也不俗：

• YouTube：年度營收 (廣告+訂閱)突破600億美元。根據尼爾森市調數據顯示，YouTube目前持續穩坐串流媒體龍頭寶座。

• Google Cloud：年營收運轉率 (Run Rate) 達到700億美元。

• 訂閱服務：Google One與YouTube Premium合計付費訂閱用戶數已經超過3.25億人。

資本支出翻倍：2026年豪擲1800億美元建AI

雖然賺得多，但Google花錢的速度也沒在客氣。為了支撐龐大的AI運算需求，Alphabet預計2026年的資本支出將落在1750億至1850億美元之間，幾乎是2025年支出的 兩倍。

這筆鉅款主要將用於擴充晶片 (包括自研的Ironwood TPU與NVIDIA GPU)，以及持續建設資料中心。儘管財報數字漂亮，但如此激進的燒錢計畫也引發市場擔憂，導致Alphabet股價在財報公布後小跌2%。

分析觀點

財報顯示，Google的AI策略已經從「防守」轉為「進攻」，並且開始具備變現能力。

過去市場擔心AI會侵蝕Google的搜尋廣告營收，但從數據來看，Google透過「混合變現」 (Google Cloud企業端服務 + Google One/YouTube個人訂閱 + 搜尋廣告)成功穩住陣腳。尤其是Gemini 3的成功，證明Google在演算法底層技術上仍有深厚底蘊，並非一路被OpenAI壓著打。

值得注意的是Google在資本支出翻倍，並且持續購買、擴充晶片算力。在微軟、Meta、亞馬遜都瘋狂擴大AI基建的情況下，Google選擇跟進，意味AI軍備競賽已經進入「拼口袋深度」的階段，誰能擁有最多的算力，誰就能訓練出下一代的模型。

而Google資金雖然花得兇，但也手握自研TPU晶片 (如最新的Ironwood)，在成本控管上或許會比單純依賴NVIDIA的對手更有優勢。

下一步觀察重點將是「Agentic AI」 (代理AI)的發展。Google預告將在Gemini中加入「結帳功能」，這代表AI將不再只是聊天機器人，而是能真正幫你「完成任務」的超級助理，這才是AI商業化的下一個聖杯。

