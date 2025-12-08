AI PC熱賣 英特爾卻坦言晶圓產能不夠 2款處理器可能要向台積電追加訂單

英特爾的「Lunar Lake」和「Arrow Lake」處理器是完全外包給台積電製造的SoC（系統單晶片）。(圖片來源/flickr)

美國科技新聞網站《Tom's Hardware》報導，美國晶片製造大廠英特爾坦言需要更多Core Ultra 200系列晶圓，「如果我們有更多（先進製程）晶圓，我們就能賣出更多Lunar Lake處理器。」這可能意味說，英特爾需要向台積電追加訂單。

上周，英特爾重申，由於供應不足，無法滿足所有客戶端和資料中央處理器（CPU）的需求，並特別提到，需要更多Core Ultra 200系列晶圓製造Arrow Lake和Lunar Lake晶圓，來增加相應處理器的出貨量。

廣告 廣告

兩款處理器採台積電3奈米製程

這兩款CPU的邏輯晶片均由台積電製造，而封裝由英特爾自行完成，由此可知，英特爾在向晶圓代工廠下訂單時，策略過於保守。

英特爾的企業規劃與投資人關係部門副總裁約翰·皮策（John Pitzer）在2025年瑞銀全球科技與人工智慧大會上表示：「如果我們有更多Lunar Lake晶圓，我們就能賣出更多的Lunar Lake；如果我們有更多Arrow Lake晶圓，我們就能賣出更多的Arrow Lake。我認為人工智慧個人電腦（AI PC）的需求良好。」

儘管PC市場成長放緩，但客戶端系統的AI PC需求保持強勁，以至於英特爾無法滿足市場需求。主要的原因是，英特爾將Arrow Lake和Lunar Lake處理器的晶片生產外包給台積電，而英特爾可獲得的晶圓數量不足以滿足產品需求。

Arrow Lake和Lunar Lake均採用台積電的N3B（3奈）製造工藝，這是台積電最先進的生產節點。台積電的先進晶圓廠通常處於滿載運轉狀態，因此，英特爾無法快速獲得額外的產能。

儘管英特爾預計Arrow Lake和Lunar Lake的供應量將在第四季及以後有所增長，但是並未表示足以滿足所有積壓訂單的需求。好消息是：英特爾擁有足夠的LPDDR5X記憶體用於整合DRAM的Lunar Lake CPU，因此，這些CPU的成本在短期內不會增加。

即便如此，由於先進晶圓供應量不足、DRAM價格飆漲以及DRAM短缺，英特爾是否會以及何時逐步提高客戶端CPU的價格仍有待觀察。

英特爾產能多數集中在7和10奈米

英特爾已投入數十億美元，為晶圓廠配備最新機台，例如ASML的EUV光刻設備，但英特爾的大多數晶圓廠只能使用DUV設備生產10nm（10奈米）製程技術的晶片，例如10nm SuperFin和Intel 7（又稱10nm增強型SuperFin）。因此，該公司無法滿足市場對英特爾3奈米製程製程的至強6「Granite Rapids」處理器的全部需求。

「我們目前的絕大部分產能仍然集中在英特爾7奈米和10奈米製程製程上，這就是為什麼我們這方面的產能最為緊張。坦白說，如果我們有更多的Granite Rapids晶圓，我們就能賣出更多Granite Rapids處理器，我們對Granite Rapids（我們最新一代伺服器處理器）產能爬坡初期的進展感到非常滿意。」皮策說。

這不是英特爾第一次次抱怨無法滿足所有產品的需求。在最近一次財報電話會議上，該公司表示已將內部的英特爾7晶片重新分配給使用Intel 7晶片I/O模組的至強6「Granite Rapids」處理器。

(原始連結)





更多信傳媒報導

行政院擬「不執行」財劃法 未採「不副署」原因曝：壓軸才出大絕招

青少年自殺通報9年暴增3.3倍：如何接住正在下墜的孩子？

政大發表 AI × 管理會計 ESG 解決方案 協助中小企業突 破永續管理瓶頸

